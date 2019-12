El boom de las faldas campana: ¿a qué tipo de cuerpos favorece?

View this post on Instagram

u00bfAlguien dijo falda campana? Esta semana en @mdzfemme (link bio) te enseu00f1o a hacerlas, por lo que si te das algo de mau00f1a con la costura, no te pierdas el paso a paso u00bfLo mejor de todo? No vas a necesitar un molde. Su00f3lo con la tela, los elementos bu00e1sicos de costura y muchas ganas ya estu00e1s lista.u2060 .u2060 .u2060 .u2060 #tipsnc #natachacapello #asesoramientodeimagen #moda #diseu00f1o #estilismo #imagen #asesora #diy