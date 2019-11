Vestirse con conciencia también es generar un impacto social

En MDZ Femme te mostramos como podemos lograr tres looks, con prendas distintas, pero que son atemporales, es decir nos podríamos vestir con ellas por años. Son prendas super versátiles.

La marca crea prendas que se adaptan a todo tipo de cuerpo. La idea es generar un impacto positivo en las mujeres, para que todas estén a gusto consigo mismas.

Vestido Crudo

Vestido de Rebecca Capsula

Un básico que no te puede faltar. Este vestido que no importa con que lo combines, siempre te va a salvar. Este, fue confeccionado por dos abuelas y sus nietas. Fue realizado con viscosa sustentable, con el método Bio-Wash, un proceso que logra un ahorro de hasta 60% del agua que regularmente se utiliza en la elaboración de este tipo de prendas.

Musculosa y falda

LA TELA DE LA MUSCULOSA, PUEDE DURAR HASTA CINCO VECES MÁS QUE EL ALGODÓN

No solo son dos prendas que no te pueden faltar en esta temporada, sino que con ellas podés lograr un montón de looks diferentes. La musculosa fue confecciona con la ¨super tela” cáñamo, un material que puede durar hasta cinco veces más que el algodón y es ideal para las pieles sensibles.

Pantalón de lino

El conjunto es de Rebecca Capsula y las sandalias de Alonso

En esta ocasión, lo combinamos con una musculosa, pero se adapta a cualquier prenda que elijamos para ponernos arriba y sobre todo a cualquier situación, la clave esta en saber como combinarlo. Este pantalón, se logro a partir de la ruptura de fibra natural que tiene lino orgánico. Para lograr el color rosa viejo, se tiño las prendas con remolacha y achiote en polvo.

Si bien en la colección de Rebecca Capsula se ven colores de esta temporada primavera/verano 2020, es una colección llena de clásicos que se pueden combinar de distintas maneras, para todo tipo de ocasiones. El objetivo de esta, es romper con la idea del “fast fashion”, para lograrlo cuentan con un proceso de producción totalmente artesanal y el 35% de sus prendas son éticas al medio ambiente. Además, busca que se respeten los derechos humanos, en el proceso de producción.