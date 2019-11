El mes de Sagitario: así afectará en tu signo

Les vuelvo a recordar que en nuestro mapa natal o carta astrológica están los doce signos. Este ingreso del Sol a Sagitario iluminará un área especifica para cada persona. Esta energía sagitariana no solo es para los nacidos bajo esta energía solar, a todos nos abre el pensamiento a profundizar. Si se quiere decir de este modo: a filosofar, a hacernos preguntas que cuestionan nuestro sentido profundo de creencias, que pueden abarcar desde el ámbito de la familia, laboral, profesional, o simplemente existencial.

Buscar un sentido a la vida, a nuestros proyectos, hacía donde vamos, en busca de algo,en que estamos insatisfecho y queremos ir por más. Estos cuestionamientos son necesario, para sobrellevar rutinas y realidades absolutas. Mirar más lejos, en busca de algo más, es parte del desarrollo de todo ser humano.

Este mes todas las preguntas estallan, para confiar y creer en algo que no vemos pero que tienen un significado de conexión con la amplitud de nuestra alma.

Creer que existe una energía que no es visible a nuestros ojos pero que podemos sentir cuando la fe y la esperanza se renuevan en nuestro modo de pensar sentir y actuar.

Las fases de la Luna moviendo emociones

Nuestro satélite natural: la Luna es la que mueve en nuestro interior las mareas emocionales como lo hace con nuestro planeta tierra y las mareas oceánicas. Este mes se movilizan los signos móviles Sagitario, Géminis, Piscis y Virgo. Estos dan origen a la capacidad de adaptación y movilidad, para acceder a los cambios. Son los signos que articulan energías, abrir la mente a los cambios con capacidad de aprender algo nuevo.

Luna Nueva en Sagitario 26/11

DAR ESPACIO A NUEVAS CREENCIAS

Luna creciente en Piscis 4/12

EXALTA TU FE Y CONFÍA

Luna Llena en Géminis12/12

DUDAR ES DIVIDIR

Luna Menguante en Virgo19/12

EN LO PEQUEÑO ESTÁ LA CLAVE

Capricornio ATR (a todo ritmo) ingresa el 25 de noviembre Venus (diosa del amor colabora con el autoestima y los valores) y el 2 de diciembre Júpiter(dios que protege a los humanos con sus leyes), uniéndose a Saturno (dios del tiempo, pide disciplina y orden) y Plutón( dios del submundo el inconsciente con él, afloran los talentos mas profundos).

Signos más involucrados Capricornio, Cáncer, Aries y Libra

Cuando se juntan muchos planetas en un mismo signo, en términos astrológico estamos hablando de un stellium, esta energía es difícil discernir en un principio, solo con el proceso de tiempo se verán los resultados de como manejemos en nuestro interior tales energías.

Se inicia una era de cambios donde los viejos mandatos y creencias que mueven los formatos socioculturales irán siendo materialmente dejados de lados para concebir nuevos conceptos de convivencias. La última conjunción que fue en lo años 89/90 donde estuvieron conjuntos: Saturno, Neptuno y Urano se produjo la caída del muro de Berlín a 30 años de esta movilización hemos visto como a cambiado el mundo, esta nueva conjunción crea el ambiente para que nuevas generaciones abran el camino a reestructurar el modo en que tratamos el ecosistema, la formas sustentables de energía, el cuidado de los animales en extinción y posiblemente nuevas ideas que reestructuren el planeta a modo global.

A modo personal en cada carta astral, nos llevara a cambiar formas repetidas estructurales. Esos cambios pueden ser obligados por crisis, internas o externas que llegan a movilizar un cambio, el miedo y los apegos a viejas estructuras son nuestros enemigos, el cambio solo propone mirar desde otra perspectiva para evolucionar.

Como es el mes de sagitario es muy importante afianzar la fe en lo superior y divino, creer con absoluta confianza que pertenecemos a un sistema del universo que fluye en una sola energía la del amor, como unión para mejorar, buscar entre todos ese mejor camino a la totalidad.

Urano en Tauro haciendo aspectos armónicos a este stellium en Capricornio, asiste a quien quiera tomar su energía, en la capacidad creativa e inventiva. Si estás siempre siguiendo las tendencias, las modas, creyendo lo que te dicen, sin investigar y palpar en carne propia, no tendrás nunca tu propia vivencia, repetir lo que hacen y dicen otros es una deslealtad a si mismo.

Aprovechá este tiempo de cambios, donde la capacidad de romper viejos esquemas, expandiendo nuevos pensamientos evolutivos y creativos, afianzan tu futuro, descubriendo tu potencial escondido.

Mercurio directo en Escorpio, terminando de transformar ideas para expandir nuevos pensamientos desde el 9 de diciembre que ingresa a Sagitario.

Todo aquello que sucedió durante el mes anterior puede haber sido súper intenso y movilizante, cuando profundizás en una situación no podés escapar fácilmente si no te enfrentás al verdadero nudo que hay que desatar, suavizar el drama obliga a tener un buen humor encontrando que ante el drama esta el equilibrio en la comedia. Observá lo que sucede en tu vida desde un escenario donde sos observador de tu propia vida como un obra de teatro. Al observar objetivamente encontrarás una solución a ese nudo que te ata a ese gran drama que vivís Siempre hay una gran salida para resolver cualquier problema. Lo que no se puede resolver, entregalo al tiempo, apoya a ese tiempo con paciencia.

Al final de mes Venus ingresa a Acuario signos más involucrados Tauro, Leo, Escorpio y Acuario

Toda idea nueva puede ser maravillosa, siempre y cuando se pueda hacer real. Valorar la libertad, como lo más preciado por el ser humano, es una de las grandes búsquedas desde los principios de tiempo en la humanidad. Se libre, no busqués que el otro te de libertad. Tu alma es libre, si has afianzado tu identidad con tal seguridad en tu pensamiento y acción , todos te darán el espacio para que seas quien deseas ser. Serás amado primero y quien no acepte quién sos, no merece que le entregués tu tiempo y espacio.