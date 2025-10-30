Séptimo Clericó: el trago con vino espumante que reversiona un clásico argentino
Este trago combina Campari, maracuyá y espumante en una receta fresca y elegante. Una propuesta ideal para brindar en verano.
El Séptimo Clericó es una versión moderna y vibrante del clásico clericó argentino. Con el amargor característico del Campari, la acidez tropical del maracuyá y el toque burbujeante del vino espumante, este trago se posiciona como una de las opciones preferidas para brindar con estilo.
Mirá el video completo: cómo preparar el Séptimo Clericó paso a paso
Te Podría Interesar
Ingredientes para un cóctel perfecto
-
45 ml de Campari
30 ml de almíbar simple
30 ml de pulpa de maracuyá
Espumante (para completar)
Rodajas de naranja y limón
Hielo
Menta fresca, frutos rojos y azúcar impalpable para decorar
Paso a paso: cómo preparar el Séptimo Clericó
-
En una copa tipo copón, colocá rodajas de naranja y limón.
Agregá hielo hasta llenar tres cuartos de la copa.
En una coctelera, mezclá el Campari, el almíbar y la pulpa de maracuyá con hielo.
Agitá bien y volcá el contenido en la copa.
Completá con espumante frío.
Decorá con menta, frutos rojos y un toque de azúcar impalpable.
Ideal para brindar en verano
El Séptimo Clericó combina lo mejor del vino y la coctelería: la efervescencia del espumante, la frescura de la fruta y un perfil equilibrado entre dulce, ácido y amargo. Es un trago versátil, perfecto para aperitivos al atardecer o reuniones al aire libre.
Si sos amante de la coctelería, ¡no te lo podés perder!
Tip del bartender
Podés reemplazar el almíbar por miel líquida o syrup de jengibre para darle un toque especiado.
Y si preferís una versión sin alcohol, usá aperitivo y espumante sin alcohol: la experiencia sensorial sigue siendo igual de sofisticada.