Séptimo Clericó: el trago con vino espumante que reversiona un clásico argentino

Este trago combina Campari, maracuyá y espumante en una receta fresca y elegante. Una propuesta ideal para brindar en verano.

El Séptimo Clericó es una versión moderna y vibrante del clásico clericó argentino. Con el amargor característico del Campari, la acidez tropical del maracuyá y el toque burbujeante del vino espumante, este trago se posiciona como una de las opciones preferidas para brindar con estilo.

45 ml de Campari

30 ml de almíbar simple

30 ml de pulpa de maracuyá

Espumante (para completar)

Rodajas de naranja y limón

Hielo

Menta fresca, frutos rojos y azúcar impalpable para decorar Paso a paso: cómo preparar el Séptimo Clericó En una copa tipo copón, colocá rodajas de naranja y limón.

Agregá hielo hasta llenar tres cuartos de la copa.

En una coctelera, mezclá el Campari, el almíbar y la pulpa de maracuyá con hielo.

Agitá bien y volcá el contenido en la copa.

Completá con espumante frío.

Decorá con menta, frutos rojos y un toque de azúcar impalpable. Septimo clerico 2 Séptimo regimiento: ¡el trago imperdible! Ideal para brindar en verano El Séptimo Clericó combina lo mejor del vino y la coctelería: la efervescencia del espumante, la frescura de la fruta y un perfil equilibrado entre dulce, ácido y amargo. Es un trago versátil, perfecto para aperitivos al atardecer o reuniones al aire libre.

Si sos amante de la coctelería, ¡no te lo podés perder!

Tip del bartender Podés reemplazar el almíbar por miel líquida o syrup de jengibre para darle un toque especiado.