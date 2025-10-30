Presenta:

Séptimo Clericó: el trago con vino espumante que reversiona un clásico argentino

Este trago combina Campari, maracuyá y espumante en una receta fresca y elegante. Una propuesta ideal para brindar en verano.

Septimo clerico 1

El Séptimo Clericó es una versión moderna y vibrante del clásico clericó argentino. Con el amargor característico del Campari, la acidez tropical del maracuyá y el toque burbujeante del vino espumante, este trago se posiciona como una de las opciones preferidas para brindar con estilo.

Mirá el video completo: cómo preparar el Séptimo Clericó paso a paso

Ingredientes para un cóctel perfecto

  • 45 ml de Campari

  • 30 ml de almíbar simple

  • 30 ml de pulpa de maracuyá

  • Espumante (para completar)

  • Rodajas de naranja y limón

  • Hielo

  • Menta fresca, frutos rojos y azúcar impalpable para decorar

Paso a paso: cómo preparar el Séptimo Clericó

  • En una copa tipo copón, colocá rodajas de naranja y limón.

  • Agregá hielo hasta llenar tres cuartos de la copa.

  • En una coctelera, mezclá el Campari, el almíbar y la pulpa de maracuyá con hielo.

  • Agitá bien y volcá el contenido en la copa.

  • Completá con espumante frío.

  • Decorá con menta, frutos rojos y un toque de azúcar impalpable.

Septimo clerico 2
Séptimo regimiento: ¡el trago imperdible!

Ideal para brindar en verano

El Séptimo Clericó combina lo mejor del vino y la coctelería: la efervescencia del espumante, la frescura de la fruta y un perfil equilibrado entre dulce, ácido y amargo. Es un trago versátil, perfecto para aperitivos al atardecer o reuniones al aire libre.

Si sos amante de la coctelería, ¡no te lo podés perder!

Tip del bartender

Podés reemplazar el almíbar por miel líquida o syrup de jengibre para darle un toque especiado.

Y si preferís una versión sin alcohol, usá aperitivo y espumante sin alcohol: la experiencia sensorial sigue siendo igual de sofisticada.

