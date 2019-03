Karim Mussi presentó los vinos “El Jardín de los Caprichos”

El destacado enólogo mendocino Karim Mussi presentó cinco nuevos vinos que componen la exclusiva línea “El Jardín de los Caprichos”. Se trata de una propuesta enológica que surge justamente de los caprichos, gustos y varietales predilectos de Mussi y su equipo de bodega y turismo. Estas etiquetas solo se consiguen en “La Cava de Karim Mussi” (en Bodega Alandes, en Maipú) y son joyas que provienen de barricas especiales o que resultaron de cortes muy novedosos y que luego encontraron su destino en esta partida súper limitada.

Cada uno de los “Caprichos” de Mussi posee un nombre especial, estos son: “Mesa 4”, “El Sultán”, “King For a Day”, “Fat Bottomed Girls” y “Fly Me To The Moon”.

“Estos vinos no están en nuestro portfolio: son únicos y los hemos producido por única vez. Se venden exclusivamente en nuestra cava de turismo y hay solo 600 botellas de cada uno”, explica Mussi, quien luego agrega: “Estas etiquetas son una manera de premiar a los pasajeros y a los turistas que peregrinan diariamente hasta acá y se toman el trabajo de conocernos y de aprender más acerca de nuestros vinos. Queríamos algo que sólo pudieran conseguir en este lugar”.

Los nombres son muy curiosos y tienen su origen en anécdotas. Todo esto se combina con destacadas etiquetas de los diseñadores Boldrini y Ficcardi.

Las botellas, en tanto, tienen una etiqueta envolvente que además funciona a modo de “ficha técnica” de cada “capricho. Los cinco vinos cuentan con la siguiente composición: Fly Me To The Moon es un Syrah 100%, mientras que King For a Day es un 100% Cabernet Sauvignon de El Cepillo. Mesa 4 es un blend principalmente de Merlot y Cabernet Sauvignon. El Sultán es un corte de Malbec y Cabernet Sauvignon con un poco de Petit Verdot y Fat Bottomed Girls es un corte de tres joyas de Mussi (Paradoux Blend, Finca Los Galos y Reserva de Altocedro).

“La Cava de Karim Mussi” está ubicada en Bodega Alandes (Carril Gómez 3602 de Coquimbito) y se puede visitar en horarios de comercio, con reserva previa y llamando al 261 15-466-8048. También se puede consultar horarios y visitas escribiendo un correo a visitas@karimmussi.com