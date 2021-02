Esta es la edad mínima para beber alcohol en los diferentes países del mundo

La edad mínima para brindar con una bebida alcohólica varía mucho entre países, fluctúando entre los 16 años hasta la prohibición total. Acompáñanos a dar un recorrido por todo el mundo para conocer la edad mínima para beber alcohol de los principales países consumidores de alcohol del mundo y algunas de sus controversias.

Edad mínima para beber alcohol en el mundo por países

Estados Unidos – La edad mínima es de 21 años, pero en este país existe una polémica que viene de largo, ya que los jóvenes de 18 años pueden alistarse al ejército y pelear en una guerra pero no pueden beber alcohol.

Canadá – Este país del norte del continente americano las leyes varían según los estados. Así, en los estados de Manitoba, Alberta y Quebec la edad mínima son 18 años mientras que en el resto son 19 años.

Brasil – En el país de la cachaza la edad mínima es de 18 años, aunque, por ejemplo, puedes votar a los 16 años.

América Latina – En todos los países de América Latina (Argentina, Perú, México, Chile, Venezuela, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Panamá, Cuba, Costa Rica, Honduras, Bolivia, Puerto Rico y demás) la edad mínima para poder tomar bedidas alcohólicas es de 18 años. Sin embargo, existe una excepción: en Paraguay la edad mínima es de 21 años. El límite de edad es más alto en este país debido a que tiene una alta tasa d consumo nocivo de alcohol.

Reino Unido – Aquí, como en la mayoría de países, solo se puede comprar alcohol a partir de los 18 años, pero el consumo de bedidas de baja graduación como el vino, la cerveza o la sidra está permitido a partir de los 16 siempre y cuando sea en compañía de un adulto. También está permitido beber en la vía pública.

España – En el tercer país mayor país productor de vino y de otros famosos destilados como el orujo, la ley prohibe el consumo de bebidas alcohólicas hasta los 18 años. Aunque no existe una ley nacional que prohiba la venta de alcohol a menores de 18 años, la reglamentación por comunidades autónomas fija los 18 años para poder comprar bebidas alcohólicas.

Italia – Otro de los grandes países productores de vino junto con Francia y España también fija la edad de consumo de bebidas alcohólicas en los 18 años.

Francia y Portugal – Dos países con mucha tradición de vinos y buenas bebidas, en ambos la edad mínima es de 18 años, aunque lo hacen desde los 16 años y no es delito.

Bélgica y Holanda – En el reino de la cerveza, Bélgica, la ley permite comprar vino y cerveza a partir de los 16 años y el resto de bebidas alcohólicas a partir de los 18 años. En Holanda, ocurre lo mismo, solo que la distinción viene marcada por el pocentaje de alcohol: si eres mayor de 16 años pero menor de 18 puedes comprar bebidas de menos de 15%; para el resto de bebidas es necesario contar con 18 años.

Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia – En los países nórdicos la regulación hace una clara diferencia entre el tipo de bebidas alcoholicas que se pueden consumir en función de la edad. Así, en Dinamarca, los jóvenes entre los 16 y 18 años pueden comprar vino y otras bebidas con alcohol cuya graduación sea inferior a los 16,5% y a partir de los 18 no hay límites. En Suecia, solo se pueden comprar bebidas alcohólicas en las Systembolaget (monopolio del estado) y para ello se deben tener 20 años, si bien es posible beber en bares y restaurantes a partir de los 18 años. En Noruega el sistema es parecido al de Suecia, con la diferencia de que los mayores de 18 sí pueden comprar vino y cerveza en las tiendas del estado (Vinmonopolet). Para bebidas con mayor graduación es necesario esperar a los 20 años. Y en Finlandia, donde las vinos, destilados y cervezas se venden también a través de un sistema público de tiendas (Alko), los jóvenes mayores de 18 años pueden comprar bebidas con un máximo de 22% de alcohol y tienen que esperar hasta los 20 para el resto de bebidas.

Alemania y Austria – En Alemania, a partir de los 16 años se pueden comprar vinos y cervezas y a partir de los 18 el resto de bebidas alcohólicas con mayor graduación. En Austria, hay diferencias entre los estados federados, de modo que en algunos lugares se permite el consumo de bebidas de menor graduación a partir de los 16 años y en otro solo a partir de los 18. Las distinciones se pueden hacer o bien por tipo de bebida o bien por graduación alcohólica.

Europa Oriental – En los países del este de Europa la edad mínima para beber alcohol son también los 18 años.

India – Las leyes en este enigmático país, también son enigmáticas, la edad varía entre los 18 y los 25 años de edad, dependiendo de la provincia en que se encuentre.

Autralia y Nueva Zelanda – Aquí, como en la mayoría de los países de Oceanía, la edad mínima es de 18 años.

Japón – Para beber un buen sake, los jóvenes japoneses deberán esperar a los 20 años de edad.

Arabia Saudita, Pakistan, Irán y otros países de mayoría musumlana – El consumo del alcohol está prohibido en el mundo musulmán. El Corán utiliza el término Jamr («vino») para referirse a toda sustancia alcohólica que provoque embriaguez y su ingesta está considerada como una falta grave contra el islam.

África Subsahariana – hablamos de una extensión territorial tan basta y políticamente diversa que no se puede hablar de una edad mínima de modo genérico. Hay países como Zimbabue, Zambia, Sudáfrica o Nigeria donde la edad mínima también está en los 18 años. Sin embargo, hay otros países como Togo o Ghana donde no hay ninguna edad mínima conocida (o al menos no desde el punto de vista occidental).

