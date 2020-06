La lista más copada: 35 vinos para regalar en el Día del Padre

Regalar un vino a papá es sinónimo de celebrar y compartir. Ya sea porque lo descorchará en la misma celebración familiar o porque lo dejará para alguna ocasión especial en donde incluya a sus amigos o colegas. No importa la situación en la que lo haga, tenemos que verlo desde la perspectiva que estamos otorgándole la oportunidad de generar un momento especial en compañía de personas queridas.

Además, este obsequio es ideal para la ocasión si lo vemos desde diferentes puntos de vista. Por un lado, la diversidad de etiquetas nos permite tener un abanico muy amplio a la hora de elegir. También en estas fechas, podemos encontrar muchos estuches armados de botellas y copas con unas presentaciones dignas de exhibir en casa. Y por supuesto, no olvidemos que el vino une. Nos une a nosotros como personas y une momentos para disfrutar y recordar.

A continuación, les recomendaré algunos exponentes que de seguro no van a fallar. La lista está ordenada de forma creciente respecto al precio sugerido de cada vino. También la descripción corresponde solo a una opinión que comparto con ustedes sumado a información técnica provista por cada bodega.

Killka Cabernet Sauvignon 2018 - $345

Recientemente Bodega Salentein relanzó esta línea de vinos con nueva imagen y concepto. Parte de la familia incluye este Cabernet Sauvignon proveniente de Tunuyán, Valle de Uco. Cosechadas mecánicamente durante la noche favoreciendo las temperaturas de recolección y fermentadas de manera tradicional. La nariz resulta una presentación de la propia identidad de este varielta, expresado a través de notas pirazínicas que son representadas a través del pimiento asado y especias, con toques dulzones aportados por su paso por roble durante 6 meses. En boca es balanceado y jugoso, con taninos dulces e intensa expresión al paladar. Gran relación precio – calidad.

Finca Iral Blend 2017 – $480

Compuesto por 65% Malbec – 35% Cabernet Franc. Ambos viñedos propios se encuentran en Ugarteche, Luján de Cuyo. Los enólogos Daniel García y Lucas Gimenez Bachiocchi elaboraron cada cepa por separado previa una selección de las mejores parcelas, las cuales se cosecharon de forma manual en cajas plásticas de 18kg para preservar al máximo la calidad e integridad hasta su llegada a la bodega. Fermentación tradicional en huevos de hormigón y crianza en barricas de roble francés durante 4 meses. Aromas predominantes a frutos rojos, ciruela y pimiento verde con notas a vainilla aportado por la madera. En boca presenta una entrada potente y elegante, de persistencia prolongada y elegante final. Podés conseguirlo OnLine en http://www.fincairal.com/

La Celia Pionner Cabernet Franc 2018 – $480

Definitivamente este vino entra en el top five si de Cabernet Fran se trata, no solo por su gran relación entre el precio y la calidad, sino también en cómo lo disfrutamos al momento de tomarlo. Elaborado con uvas de viñedos propios ubicados en el Valle de Uco, las cuales se cosecharon de forma manual y se vinificaron en pequeñas vasijas de concreto. El 20% del volumen total se añejó en cubas de concreto, lo que permite conservar las características de fruta fresca, y el 80% pasó por barricas de roble francés de 3er y 4to uso, aportádole complejidad y estructura frente a la guarda. En nariz predominan aromas herbáceos y frutos rojos maduros, mezclados con una sutil vainilla y caramelo cedidos por la madera. En boca es intenso, con taninos presentes pero no cansadores lo cuales aportan a la estructura final en boca. Excelente retorgusto.

Gran Alambrado Malbec – Cabernet Sauvignon - $505

Un gran corte 70% Malbec – 30% Cabernet Sauvignon, varietales que provienen del Valle de Uco. Cosechadas de forma manual y elaboradas por separado, maceración pre fermentativa en frío para potenciar cierta frescura que luego encontraremos amalgamada con una sutil complejidad. La fermentación alcohólica clásica y evolución en madera durante 10 meses. En nariz encontramos frutas rojas, tipicidad varietal a través de la violeta por el lado del Malbec, y especiados hebáceos en segunda instancia aportados por el Cabernet Sauvignon. En boca es de intensidad media que lo hace elegante, balanceado y complejo a medida que pasa el tiempo en contacto con el paladar.

Ruca Malen Terroir Series Malbec 2016 - $540

Con esta línea de vinos, Bodega Ruca Malén busca mostrar la expresión más notable que un lugar puede otorgar, en este caso se trata de microterroirs muy cerca de la Cordillera de Los Andes, puntualmente Tupungato a 1.100 m.s.n.m. (Valle de Uco). Encontramos un vino muy interesante, en nariz equilibrando aromas a frutos rojos como ciruela y frutilla con notas que aporta el lugar como son las hierbas y especias. En boca aporta sensaciones que van desde la frescura gracias a una acidez balanceada, hasta la persistencia de taninos que se traduce en las sensaciones prolongadas que quedan en el paladar una vez que ya lo tomamos.

Absurdo Blend 2018 - $ 550

Esta línea de vinos de autor pertenece al enólogo Leonardo Quercetti. Un blend que está compuesto por 70% Cabernet Fran (proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo) y 30% Malbec (fincas ubicadas en Vista Flores, Tunuyán, Valle de Uco). Cosechadas de forma manual y fermentadas en tanques de acero inoxidable, con una crianza de 6 meses en barricas de roble francés y 9 meses en botella antes de salir al mercado. En nariz posee una fuerte presencia de aromas que recuerdan a la pimienta negra y pimentón aportados por la genética del Cabernet Franc, combinadas con el aporte del Malbec a través de frutos rojos maduros con cierta frescura. En boca se percibe más la incidencia de la madera a través de ahumados y tabaco, siendo un vino de gran intensidad y potencia, con largo final.

Sposatto Reserve Malbec 2017 - $570

Creado a partir de uvas provenientes de Agrelo, Luján de Cuyo; cosechadas de forma manual y con fermentación clásica en tanques de acero inoxidable. Maceración prolongada lo que le atibuye potencia y complejidad. Crianza durante 13 meses en barricas de roble americano y francés de primer y segundo uso, integrando de manera interesante ambas características al vino sin tapar sus virtudes naturales. Aromas a frutos rojos maduros, frescura a través de las violetas típicas del varietal y notas dulces y especiadas aportadas por la madera. En boca tiene una entrada de sensaciones dulces debido al estilo de sus taninos, balance al paladar y final largo.

Doña Paula Estate Malbec 2018 - $600

Gran exponente elaborado con el mismo tipo de uva pero de diferentes fincas, una parte proviene de Gualtallary, Tupungato y otra de El Cepillo, San Carlos. Si bien ambos lugares pertenecen al Valle de Uco, la diferencia que hay entre ambos perfiles del terreno dan como resultado una materia prima distinta entre sí. Cosechadas de forma manual y fermentadas a bajas temperaturas. Añejamiento en barricas de roble francés de primer, segundo y tercer uso durante 12 meses. Aromas frescos a violetas y especias, intensos frutos negros maduros. De buena estructura y cierta acidez que le aporta frescura, concentrado y de largo final.

Domaine Bousquet Reserve Malbec 2019 - $609

Además del 85% de Malbec, este vino tiene 5% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot y 5% Syrah. Todos provenientes del mismo viñedo de Gualtallary, en el Valle de Uco. Cosecha manual y fermentación tradicional y maceración post fermentantiva durante 14 días. Finalmente el vino pasa 10 meses en barricas de roble francés. Aromas frutos rojos y negros, dulzones y algo que nos recuerda a hongos. En boca es de intensidad media, taninos suaves y frescura al paladar. Final balanceado y persistentes. Podés conseguirlo OnLine en https://tienda.domainebousquet.com/

Andillian Malbec 2018 - $650

Con uvas de Alto Agrelo, Luján de Cuyo, este Malbec tiene como responsable en su elaboración al enólogo Lucas Gimenez Bachiochi. es equilibrado y fresco, con taninos dulces y notas que recuerdan a frutos como higo, ciruelas y flores blancas. Cosechado de forma manual en cajas de 15kg y llevado a tanques donde se le realizó una maceración pre fermentativa a baja temperatura durante 5 días, con el objetivo de preservar los aromas más frescos. Luego de la fermentación tradicional, el 35% del vino pasó por barricas de roble francés. Este es un vino orgánico certificado. Podés conseguirlo OnLine en https://lacostedelosandes.com/collections/andillian

Malabarista CoFermentado 2018 – $700

Ravera Wines es el proyecto del enólogo Fernando Ravera, y en este caso junto a otro joven enólogo Eduardo Gabbarini trabajaron juntos en este vino. Blend compuesto por 80% Malbec de Los Chacayes, Tunuyán (Valle de Uco) y 20% Petit Verdot de Agrelo, Luján de Cuyo. Cosechados de forma manual y transportados hacia la bodega en cajas plásticas de 12kg para preservar la calidad. La co fermentación significa que la uva de estas dos cepas se lleva a un mismo tanque y realizan la fermentación alcohólica juntas. Esta co fermentación con levaduras indígenas se llevó a cabo en piletas de concreto. Luego pasa 12 meses en barricas de roble francés de 2do y tercer uso. En nariz es frutado con tintes frescos, frutos rojas que se entremezclan con especias verdes y la dulzura aportada por la madera. En boca es muy facil de tomar, intensidad media y de gran carácter. Recomiendo dejarlo oxigenar un rato antes de beberlo.

Chakana Blend Selection 2018 - $715

Corte compuesto por 70% Malbec, 21% Cabernet Sauvignon y 4% Cabernet Franc, provenientes de Altamira, Gualtallary y Los Chacayes. Cosechadas de forma manual y elaboradas de manera tradicional, con una crianza del 70% en barricas de roble francés y 30% en piletas de concreto durante 10 meses. En aromas se destacan las intensidades de los frutos rojos maduros, algunos dulces aportados por la madera. En boca tiene una entrada marcada, siendo ancho al paladar. Taninos presentes, paladar jugoso y largo final. Podés conseguirlo OnLine en www.chakanawines.com.ar

Terrazas de Los Andes Malbec Apelación Los Chacayes 2017 - $720

Como su nombre lo indica, el Malbec de este vino provino de Los Chacayes, Tunuyán (Valle de Uco). Cosechado a mano y fermentado en tanques de acero inoxidable, con trabajos de extracción como son los remontajes y delestages para potenciar color y estructura. Una vez finalizada esta etapa, una parte queda en tanques y otra va a crianza en barricas de roble. En nariz presenta una intensa expresión floral y frutada en armonía con notas especiadas y a hierbas aromáticas. De carácter fresco, taninos balanceados, largo y de buena persistencia en boca.

Malbec Reserva 2018 - $750

Este vino propio de Mauricio Vegetti está elaborado con Malbec proveniente de Vista Flores, Tunuyán (Valle de Uco). Cosechado manualmente y macerado en frío durante 48hs para luego fermentarlo de manera tradicional. Maduración del 60% del corte en barricas de roble de 2do y 3er uso: 60% francés y 40% americano por 8 meses. Guarda de 6 meses en botella antes de salir al mercado. En nariz resalta la tipicidad varietal lo que demuestra el excelente manejo de la madera. En boca posee taninos suaves y elegantes, muy equilibrado con un final de boca persistente.

Vinyes Ocults Maceración Carbónica 2019 – $600

Vino de autor de Tomas Stalhinger. Elaborado con Malbec Cot, cosechado de forma manual y llevado a la bodega en bins plásticos. El racimo entero va hacia los tanques de acero inoxidable donde se fermentan a temperatura controlada en dos etapas. La primera es con racimo entero y es una fermentación intracelular y la segunda etapa es una vez extraído el racimo el cual se prensa y ese mosto se lleva nuevamente al tanque donde realiza la fermentación tradicional. Es un tinto para tomar fresco, a baja temperatura. En nariz resaltan aromas a frutos rojos como ciruela y cereza. En boca es refrescante, fácil de tomar, balanceado con intensidad media.

Trivento Golden Malbec 2016 | $750

El Malbec proveniente de Agrelo, Vistalba, Las Compuertas y Perdriel (Luján de Cuyo) fue elabora de manera tradicional en tanques de acero inoxidable. Luego tuvo un paso de 12 meses por barricas de roble francés. Notas aromáticas marcadas a frutos rojos como cerezas y guindas. En boca tiene una entrada amable, taninos equilibrados, jugoso y un sutil aporte de la madera lo termina de convertir en un excelente exponente de este varietal que representa a Argentina.

Altos Las Hormigas Malbec Terroir Valle de Uco 2016 - $765

100% uvas Malbec cosechadas de forma manual de viñedos ubicados en La Consulta y dos sub zonas de Tupungato. Cada finca se elaboró por separado mediante una fermentación clásica en tanques pequeños de acero inoxidable. El añejamiento de ese vino se hizo durante 18 meses en piletas de concreto y toneles de 3500 litros de roble sin tostar. El concepto general de este vino puede resultar como fresco e intenso, aromas a frutos rojos y violetas. En boca posee taninos estructurados que se notan desde el inicio, se repite la frescura en el paladar, con una intensidad media de gran final.

Las Perdices Malbec 2019 . $791

Debemos aclarar que la presentación de este vino es en una botella de 1.500L, dato no menor para cumplir el objetivo de crear un vino fácil de tomar y muy disfrutable. 100% Malbec cosechadas de forma manual y macerando en frío previo a la fermentación, la cuál se llevó a cabo con levaduras seleccionadas. Una vez finalizado se dejó en contacto con los sólidos durante 12 días. Por un lado tenemos frescura en la primera etapa, y luego se potencian las extracciones en laúltima etapa. Añejamiento en barricas de roble francés y americano durante 8 meses. En nariz se percibe que la madera ha sido un gran complemento, aportando delicados.

Diamandes de Uco Malbec 2017 - $825

Con uvas del Valle de Uco, la bodega perteneciente al grupo Clos de los Siete nos presenta un vino con una elaboración muy peculiar, trabajando casi todo el proceso por medio de la gravedad, trabajos suaves y fermentación lenta. Guarda en barrica francesa durante 12 meses (30% primer uso). En nariz predomina la tipicidad varietal en equilibrio con el aporte del roble. En boca tiene una entrada acentuada, taninos persistentes, largo y ancho al paladar.

Casarena Single Vineyards Lauren´s Vineyard Cabernet Franc Agrelo 2017 - $869

Cabernet Franc 100% de Agrelo, Luján de Cuyo. Luego de ser cosechadas de forma manual, se micro vinificaron (esto significa que se realizó en pequeñas cantidades logrando así un producto único) con levaduras indígenas. Una vez que terminó esta etapa, se llevó a guarda durante 12 meses en barricas de roble francés de primer uso. Si bien se trata de madera nueva, la estructura natural del Cabernet Franc permite soportar estas características conservando así sus caracterìsticas varietales. Aromas a fruta roja madura, pimientos rojos y herbáceos combinados con el aporte del roble a través de la vainilla y tabaco. En boca es elegante, persistente y llenador al paladar. Excelente retrogusto.

Callejón del Crimen Gran Reserva Malbec 2018 - $1.110

Vinos de La Luz se caracteriza a lo largo de todas sus líneas de nunca defraudar. En este caso nos ofrece un gran Malbec, elaborado con uvas de Vista Flores, Tunuyán, Valle de Uco. Es un vino intenso tanto a nariz como en boca. Aromas potentes a frutos negros maduros enlazados con el aporte de un roble a través de vainilla y tabaco muy bien integrado. Al paladar posee cierta densidad que invade al instante, taninos dulces, expresivo y elegante. Largo y persistente final.

Padres Dedicados Malbec 2018 - $1029

De Bodega Gimenez Riili, el nombre de esta línea es ideal para la ocasión. 100% Malbec proveniente de Vista Flores (Tunuyán, 1.100 msnm), este vino es elaborado por Pablo Martorell y Marcos Pizarro. Con cosecha manual en cajas plásticas de 12kg, tuvo una elaboración en tanques de acero inoxidable y luego un paso de 16 meses por barrica de roble francés. Aromas intensos a ciruelas y cerezas negras maduras. En boca es redondo, no cansa y es muy dócil a la lengua. Intenso y prolongado final. Un vino que a medida que pasa el tiempo en la copa, se potencia su expresión. Recomiendo abrirlo un rato antes de beberlo o utilizar oxigenador.

Saurus Barrel Fermented 2018 - $1062

Vino elaborado por Bodega Familia Schroeder con uvas de su finca propia ubicada en la Patagonia Argentina. Cosecha manual y paso por cinta de selección. Fermentación en barricas de roble hasta el final de la fermentación maloláctica. Aromas a frutos rojos recordando a frutillas, frambuesas y grosellas. La madera le otorga características propias a través de la vainilla, cacao y algo de tabaco. En boca es muy frutado, con taninos dulces y buena acidez. Excelente final. Muy fácil de beber y disfrutar.

Luigi Bosca De Sangre Blend 2017 - $1.100

Este corte está compuesto por Cabernet Sauvignon (85%) de Finca Los Nobles, Las Compuertas, Luján de Cuyo; Syrah (8%) de Finca El Paraíso, El Paraíso, Maipú; y Merlot (7%) de Finca La España, Carrodilla, Luján de Cuyo, Mendoza. Cosechadas de forma manual y fermentadas en pequeños tanques de acero inoxidable. Antes de armar el blend, cada varietal pasa por separado 12 meses en barricas de roble francés (90%) y americano (10%). Vino intenso, maduro de muy buen cuerpo y excelente equilibrio. En nariz se mezclan aromas especiados, frutales (rojos maduros) y tintes dulces aportado por la madera. En boca es expresivo, balanceado, de gran volumen. Largo final en boca y excelente retrogusto.

Fabre Montmayour Gran Reserva Malbec 2017 - $1127

100% Malbec proveniente de viñedos longevos (50 años) ubicados en Vistalba, Luján de Cuyo. Coscha manual en cajas plásticas para preservar la integridad y calidad de la materia prima, y luego pasa por dos cintas de selecciones para dejar solo los mejores racimos y granos de cara a la fermentación. Previamente paso 5 días en frio para potenciar y resguardar aquellas sensaciones de frescura que le aportarán al vino final. Crianza durante 12 meses en barricas de roble francés y luego 12 meses denestiba en botella antes de salir al mercado. El vino en sí es complejo y elegante. En aromas se destacan frutos rojos y negros, junto con el típico floral del Malbec. En boca es sedoso en la entrada, ancho y largo al paladar, de gran final.

El Debut de Potrero Blend 2014 - $1.199

Interesante corte compuesto por 60% Malbec, 20% Cabernet Franc y 20% Syrah, todos provenientes de viñedos que se encuentran en Gualtallary, Tupungato (Valle de Uco). Resulta de una micro vinificación en vasijas de 500lts, en donde se fermentaron por separado a partir de levaduras indígenas. Con maceración post fermentativa para potenciar las extracciones del sólido y con crianza en barricas de roble francés durante 18 meses. Nariz potente, con notas dulces resultantes de la combinación entre las características propias de la uva junto con el aporte de la madera. En boca la entrada es muy amable, desplegando su potencial con el paso de los segundos. Taninos sedosos y de final largo.

BenMarco Sin Límites Malbec Gualtallary 2018 - $1.242

Esta línea perteneciente a la bodega de Susana Balbo, quién en este caso tiene al enólogo Edgardo Del Poppolo como responsable, presenta la tipicidad y características que un Malbec cosechado en la altura de Mendoza puede ofrecer. La fermentación tuvo lugar en cubas de concreto ovoidales (conocidos popularmente como huevos de concreto). Luego la crianza se llevó a cabo en barricas de roble francés más de un uso durante 12 meses. En nariz expresa notas que remiten a frutos negros bien maduros, mermeladas de frutas rojas y una madera muy bien integrada. En boca es lineal y ancho al paladar, de gran volumen y extenso final.

4000 Black Blend 2016 - $1.350

Perteneciente a Bodega Budeguer, este blend compuesto por 75% Malbec, 15% Cabernet Sauvignon y 10% Petit verdot, representa los mejorescomponentes de ese año. Con uvas de Los Chacayes (Tunuyán), Perdriel y Agrelo (Luján de Cuyo), las cuales fueron cosechadas manualmente y fermentadas íntegramente en barricas de roble francés nuevas. El añejamientose llevó a cabo durante 18 meses en barricas de roble francés. Aromas penetrantes a frutos rojos y negros maduros, mermeladas dulces y toques de vainilla y cafe aportados por la madera. En boca tiene entrada dulce debido a la característica de sus taninos, elegante, largo y ancho.

Weinert Cabernet Sauvignon 2008 - $1.400

La histórica bodega ubicada en Luján de Cuyo se caracteriza por ofrecer vinos con un prolongado paso por toneles, transformándose en una marca registrada para ellos y por supuesto, ofreciendo un producto diferente dentro de lo que estamos acostumbrados a probar. Elaborado con uvas de Ugarteche (Luján de Cuyo, Mendoza) y fermentado de manera tradicional en piletas de cementos, con un añejamiento de 10 años en toneles de roble francés de 2.500 y 6.000 litros. Aroma expresivo que la guarda y evolución le permiten a este varietal armonizar pirazinas, frutos rojos y especias. En boca tiene una marcada entrada con taninos de intensidad media, jugoso y prolongado final.

Cadus Blend Of Vineyards Malbec 2016 - $1.650

Este concepto remite a un vino elaborado con el mismo varietal pero procedente de diferentes viñedos, cada uno con su terroir o características propias. Esto comprende Agrelo - Luján de Cuyo, Los Chacayes – Tunuyán y Los Árboles – Tunuyán. Elaboración tradicional y crianza en roble francés durante 12 meses. Nariz intensa en aromas que recuerdan a mermeladas caseras de frutos rojos y negros. En boca es sedoso, balanceado, ancho y largo con una gran complejidad. Retrogusto duradero y muy agradable. Recomiendo oxigenarlo antes de beber para lograr apreciar toda su expresión.

Petit Caro Malbec - Cabernet Sauvignon - Caberent Franc 2017 - $1.680

Un blend exquisito elaborado con una gran combinación de zonas. Por un lado tenemos Luján de Cuyo y por el otro Altamira, San Carlos (Valle de Uco). Cosechadas de forma manual seleccionando los mejores racimos y granos para luego ser fermentados en tanques de acero inoxidables. El 50% del vino nuevo pasa por barricas de roble francés durante 12 meses. En nariz es amplio, muy perfumado con notas que recuerdan a flores y frutos rojos con delicadas notas de la madera excelentemente bien integrada. En nariz posee gran volumen que va ganando terreno a medida que se va oxigenando. En boca es untuoso, presencia del aporte de cada Cabernet a través de un herbáceo tenue y especias. Un final prolongado y complejo.

BenMarco Expresivo Malbec – Cabernet Franc 2018 - $1.690

Esta línea perteneciente a la bodega de Susana Balbo, quién en este caso tiene al enólogo Edgardo Del Poppolo como responsable. En este caso combina dos cepas provenientes de Gualtallary: Malbec (85%) y Cabernet Franc (15%). Cosecha manual y vinificación clásica, con un añejamiento de 18 meses en barricas de roble francés de primer uso. Si bien puede parecer mucho tiempo para una madera nueva, el terroir de la zona otorga tal estructura a los viñedos que se permite este paso prolongado por roble sin tapar la tipicidad de cada uno. En nariz se percibe mucho fruto negro como mora y ciruela madura, notas dulces que remiten a mermeladas y por supuesto el roble a través de tabaco, cacao y vainilla. En boca es intenso, complejo y elegante, de gran volumen y prolongado final. Podés conseguir on line en: https://tienda.susanabalbowines.com.ar/

Gran Estirpe Malbec 2017 - $1.690

De la Bodega Clos de Chacras, este vino está hecho a partir de uvas provenientes de un viñedo urbano ubicado en Chacras de Coria (Luján de Cuyo), con un paso por barricas de roble francés durante 18 meses. Aromas fuertes a frutos rojos negros maduros amalgamados con la vainilla aportada por la madera. En boca es llenador, amplio al paladar, con taninos dulces de gran intensidad y largo final.

Pasionado Cuatro Cepas 2016 - $1.705

Bodega Andeluna nos presenta este blend comprendido por Malbec 38%, Cabernet Sauvignon 33% - Cabernet Franc 20% y Merlot 9% todos provenientes de Gualtallary, Tupungato (Valle de Uco). Cosechado de forma manual y fermentados de manera tradicional por separado. Posteriormente pasan a barricas de roble francés de distintos usos y finalmente se arma la corte final una vez completada la crianza. En nariz expresa frutos rojos bien maduros, mermeladas, hierbas y especias. Gran complejidad tanto aromática como gustativa. En boca tiene un gran volumen, jugoso, ancho y largo al paladar. Final prolongado y muy buen retrogusto.

Antonio Mas Historia Blend 2015 - $2.040

Este es el primer corte que la bodega Antonio Mas lanza en su línea ícono. Compuesto por 50% Malbec y 50% Cabernet Sauvignon, cuyas uvas provienen de viñedos propios ubicados en la microregión de La Arboleda, Tupungato, Valle de Uco. Elaborado de manera tradicional y añejado en Roll Fermentors de roble francés durante 11 meses. En nariz es muy expresivo, resaltan frutos rojos sobre maduros y notas herbáceas perfectamente balanceadas. En boca tiene una entrada de gran volumen, taninos presentes que en el transcurso del paso por el paladar se equilibran. Elegante, de prolongado cuerpo.

Pueden leer más notas de vinos recomendados en www.thebigwinetheory.com