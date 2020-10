Presidente del INV: "Vamos con el vino sin alcohol: la vitivinicultura tiene que avanzar"

Desde el comienzo de su gestión, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, ha impulsado el nuevo rol del ente, trabajando no solo en los temas coyunturales y de fiscalización y control, sino también abriendo espacio a nuevos debates con el objetivo de impulsar el consumo de vino con nuevos envases –como la lata, el botellón, el vino tirado- así como con nuevas propuestas, como es el caso de bebidas a base de vinos y vino sin alcohol. Al mismo tiempo, también hizo hincapié en hallar nuevos canales de comercialización.

Martín Hinojosa.

Este nuevo camino propuesto por Martín Hinojosa busca lograr revertir la caída del consumo en el mercado interno, y aumentar la comercialización de vinos en el mercado externo.

“Tenemos que entender que la competencia de la bebida nacional no son solo las bebidas alcohólicas. El vino sin alcohol es hoy una alternativa, así como bebidas a base de vinos, o vinos con menor graduación alcohólica. El vino no solo compite con la cerveza u otras bebidas alcohólicas, sino también con las gaseosas y aguas saborizadas. Es por ello, que si queremos que la comercialización de vino crezca tenemos que ampliar nuestro espectro y es ahí donde debemos hacer foco”, remarcó el presidente del INV.

“La vitivinicultura tiene que avanzar. Cuando uno ve café descafeinado, coca zero, cerveza o% alcohol, es cuando nos preguntamos por qué en Argentina no podemos tener un vino sin alcohol. Y esto que planteo no va en desmedro de los vinos que hoy producimos, sino que es una alternativa más dentro de la gama de productos a base de vino que impulsaría la comercialización”.

“Desde el INV, y como presidente, estoy convencido que la industria debe continuar con las innovaciones y adecuarse a las nuevas realidades de consumo, debe entrar en otros espacios que le fueron ganados por otras bebidas. Este es el caso de situaciones como por ejemplo almuerzos de trabajo, en donde las gaseosas y el agua han ganado su lugar y el vino ha quedado relegado. Con esta opción –como es el vino sin alcohol- se podría recuperar un lugar perdido desde hace mucho tiempo. Pero no solo hablo del espacio en el mercado interno, sino también en el mercado externo y en países en donde el vino hoy no entra por una cuestión religiosa, como es en el caso de los países musulmanes, que no pueden comprar y consumir bebidas alcohólicas. En este marco, es que podríamos tener una oportunidad de abrir nuevos mercados de comercialización”.

Según indicó Hinojosa se tiene que tener en cuenta que hoy hay otros países del mundo que están trabajando desde hace años en esta dirección y sus vinos sin alcohol han ganado espacio, como es el caso de Francia, Alemania, España y el mismo Chile. “Hay ejemplos que han sido un éxito. Por qué no animarnos a dar estos pasos. La industria del vino tiene que hablar de nuevos temas, y tenemos que animarnos a no solo tratar las problemáticas tradicionales, sino también a abrirnos a nuevos debates para crecer”.

Finalmente, frente a los más absolutos que rechazan de plano la idea del vino sin alcohol, Hinojosa dice: "Yo respeto todas las opiniones, y no es mi idea ponerme a discutir. Lo que pienso es que simplemente hay que abrir el espectro, abrir las posibilidades de venta de vinos. La realidad es que hay mercados que no aceptan el alcohol, entonces esta es la posibilidad de tener acceso a ellos. ¿Algunos ejemplos? Dubai, la India. ¿Por qué no permitirnos la oportunidad? No descalifico para nada el vino, pero veo que otras bebidas van evolucionando y el vino también puede tener una evolución sin perder su prestigio. Creo que las opiniones de todos son válidas, pero como nadie tiene la razón absoluta, y sobre todo en vitivinicultura. Todas las posturas enriquecen".