Disfrutar de los impresionantes vinos de la Patagonia desde casa ahora es posible

View this post on Instagram

Sumate a la ediciu00f3n en casa de Expo Vinos de la Patagonia! El kit degustaciu00f3n con tapeo llega a toda la Argentina . Miru00e1 los detalles y compralo en http://vinosdelapatagonia.com . . . #feriadevinos #winefair #vinos #vinospremium #catadevinos #degustacion #patagoniaargentina #patagonia #vinospatagonicos