Videos: cómo funciona el sistema de frenado autónomo de la Ranger 2020

Una de las novedades más relevantes de la Ford Ranger 2020 es la incorporación del sistema de frenado autónomo de emergencia para sus versiones tope de gama Limited y Black Edition.

El salto tecnológico que supone que una pick up además hecha en Argentina ofrezca este tipo de asistencias no sólo obliga a las demás competidoras (VW Amarok, Toyota Hilux y Nissan Frontier) a imitarla, sino que introduce en el segmento un dispositivo propio de los vehículos premium.

Incluso el sistema que ahora Ranger incorpora es mejor que el que ofrecía el Ford Focus III Titanium, ya que actúa con un rango más amplio de velocidad sino que además detecta peatones de más de 80 cm de altura.

Pero, ¿cómo funciona el sistema que comenzarán a traer las versiones tope de gama de Ranger que en agosto ya estarán en los concesionarios oficiales?

Nueva Ford Ranger 2020.

Primero hay que hacer un par de aclaraciones respecto a qué detecta. Por un lado, el sistema identifica motos, autos y camiones en un rango de velocidad de entre 5 km/h y la velocidad máxima del vehículo. En función de la velocidad, puede evitar por completo el choque o minimizar los posibles daños, disminuyendo de manera notable la velocidad del impacto.

Por el otro, detecta personas de más de 80 centímetros de altura y activa los frenos de manera automática en un rango de velocidad entre 5 y 80 km/h. En función de la velocidad, puede evitar por completo el atropello de una persona o minimizar los posibles daños, disminuyendo de manera notable la velocidad del impacto.

Los voceros de Ford que estuvieron en Mendoza detallaron de la siguiente manera el funcionamiento del sistema:

1) La cámara y el radar detectan un riesgo potencial de choque. Entre dos y cuatro segundos antes del posible impacto se dispara una alarma visual y sonora a la izquierda del tablero, para alertar al conductor.

2) Si el conductor no muestra señales de reacción (por medio de la dirección o el freno), se precarga el sistema de frenos, de manera de dejarlo listo para actuar con su máxima potencia de frenado.

3) Si el conductor sigue sin reaccionar, el vehículo activará los frenos de manera automática, hasta detener al vehículo por completo.

4) Si el conductor reacciona (mediante el pedal de freno o la dirección), se cancelará la intervención del frenado automático de emergencia. Si el conductor está atento y maniobrando, el sistema no interferirá en el manejo.

Es importante remarcar que "este mecanismo no le quita la responsabilidad al conductor. Es una ayuda, una asistencia, no reemplaza al conductor. Si ante una situación de riesgo –por la presencia de un peatón u otro vehículo- el conductor decide esquivar o acelerar, el sistema no interferirá en la maniobra. El sistema se puede desactivar desde el menú de funciones del vehículo, pero se activa por default cada vez que se vuelve a encender el motor. También es posible regular la sensibilidad de los radares, para que no disparen una alerta temprana en una situación de tráfico denso”, indicó la marca en un comunicado.