Nuevo Volkswagen T-Cross Extreme: detalles y equipamiento

El T-Cross “Extreme” se fabrica en la planta de São José dos Pinhais, Brasil, y está construido sobre la arquitectura modular MQB.

Esta nueva configuración, denominada 200TSI AT, se suma a las opciones ya existentes: “Trendline” 170TSI MT, “Trendline” 200TSI AT, “Comfortline” 200TSI AT y “Highline” 200TSI AT. La variante “Extreme” se basa en el nivel de equipamiento más alto, al que añade elementos de diseño y tecnologías adicionales.