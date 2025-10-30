Nuevo CUPRA León Kings League: edición limitada con motor ECO y espíritu deportivo

CUPRA presentó el León Kings League, una edición limitada que fusiona automovilismo, diseño y pasión por el fútbol.

CUPRA lanzó oficialmente el León Kings League, una edición especial y limitada que surge de la colaboración entre la marca y la Kings League, la liga impulsada por Gerard Piqué que ha transformado la forma de vivir el fútbol desde una perspectiva digital, emocional y disruptiva.

El CUPRA León Kings League está disponible con carrocería de cinco puertas y equipado con el motor 1.5 eTSI de 150 CV asociado al cambio automático DSG de siete velocidades. La motorización mild-hybrid de 48 V le otorga la etiqueta medioambiental ECO, con beneficios de acceso a zonas urbanas restringidas y reducción de emisiones en ciudad.

Nuevo CUPRA León Kings League Nuevo CUPRA León Kings League CUPRA EXPERIENCIA EXCLUSIVA CON EL ‘PACK KINGS’ La adquisición de esta edición especial incluye el exclusivo Pack Kings, una experiencia pensada para los seguidores de la competición. El paquete contempla la camiseta oficial del equipo elegido y el acceso a las finales de la Kings League 2025, con traslados, alojamiento y un encuentro privado con los jugadores finalistas, ofreciendo una vivencia única que trasciende la conducción y se conecta directamente con el espíritu del deporte.

DISEÑO Y DETALLES INSPIRADOS EN LA KINGS LEAGUE El diseño del León Kings League fue desarrollado para reflejar la identidad visual de la competición. El logo oficial de la Kings League aparece en el portón trasero y en el pilar B, mientras que los detalles en Obsidian Black —como las taloneras laterales y el spoiler de techo— refuerzan la estética deportiva del modelo.

Entre los elementos más destacados se incluyen: