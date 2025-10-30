Nuevo CUPRA León Kings League: edición limitada con motor ECO y espíritu deportivo
CUPRA presentó el León Kings League, una edición limitada que fusiona automovilismo, diseño y pasión por el fútbol.
CUPRA lanzó oficialmente el León Kings League, una edición especial y limitada que surge de la colaboración entre la marca y la Kings League, la liga impulsada por Gerard Piqué que ha transformado la forma de vivir el fútbol desde una perspectiva digital, emocional y disruptiva.
El CUPRA León Kings League está disponible con carrocería de cinco puertas y equipado con el motor 1.5 eTSI de 150 CV asociado al cambio automático DSG de siete velocidades. La motorización mild-hybrid de 48 V le otorga la etiqueta medioambiental ECO, con beneficios de acceso a zonas urbanas restringidas y reducción de emisiones en ciudad.
EXPERIENCIA EXCLUSIVA CON EL ‘PACK KINGS’
La adquisición de esta edición especial incluye el exclusivo Pack Kings, una experiencia pensada para los seguidores de la competición. El paquete contempla la camiseta oficial del equipo elegido y el acceso a las finales de la Kings League 2025, con traslados, alojamiento y un encuentro privado con los jugadores finalistas, ofreciendo una vivencia única que trasciende la conducción y se conecta directamente con el espíritu del deporte.
DISEÑO Y DETALLES INSPIRADOS EN LA KINGS LEAGUE
El diseño del León Kings League fue desarrollado para reflejar la identidad visual de la competición. El logo oficial de la Kings League aparece en el portón trasero y en el pilar B, mientras que los detalles en Obsidian Black —como las taloneras laterales y el spoiler de techo— refuerzan la estética deportiva del modelo.
Entre los elementos más destacados se incluyen:
Faros Matrix LED, que ajustan automáticamente la proyección de luz sin deslumbrar.
Llantas de aleación GARBI Black de 18 pulgadas, con acabado negro brillante.
Tapicería Dynamic con asientos tipo Bucket, techo panorámico y luz ambiental interior.
Cámara trasera, asistente de ángulo muerto, asistente de salida, alarma y sistema Kessy Advanced de apertura y arranque sin llave.
El modelo se ofrece en tres colores: Gris Magnetic Mate, Taiga Grey y Negro Midnight, con un precio desde 37.485 euros, incluyendo el descuento base.
UNA CAMPAÑA QUE FUSIONA EL FÚTBOL Y LA COMPETICIÓN
El lanzamiento coincide con el inicio de la nueva temporada de la Kings League Spain. La campaña principal, rodada en un circuito con 14 jugadores, se estrenará durante el stream inaugural de la competición y se difundirá en los canales oficiales de CUPRA, Kings League y DjMaRiio.