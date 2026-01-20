Mercedes-Benz presenta un programa centrado en la descarbonización de componentes y materiales del vehículo

Mercedes-Benz presenta el programa tecnológico Tomorrow XX , centrado en la descarbonización, el uso eficiente de recursos y la circularidad, desde el inicio de la fase de diseño hasta el final de la vida útil del vehículo. El objetivo es maximizar los beneficios de los principios de Diseño para el Medio Ambiente y Diseño para la Circularidad de la compañía.

Los expertos en desarrollo de Mercedes-Benz trabajan en estrecha colaboración con socios a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo empresas de reciclaje y startups. El propósito es analizar en detalle todos los componentes y materiales (desde la batería hasta la carrocería), incluso aquellos menos visibles, como el aislamiento. En este enfoque, cada kilogramo de CO se examina minuciosamente.

En Kuppenheim, al sur de Alemania , Mercedes-Benz está acelerando la construcción de su propia planta piloto de reciclaje de baterías con el objetivo de cerrar completamente el ciclo de materiales. La instalación se encuentra actualmente en fase de investigación y desarrollo, con el objetivo de establecer una solución innovadora y sostenible para el reciclaje de baterías.

Con Tomorrow XX , la compañía ya identificó más de 40 nuevos componentes y materiales más sostenibles en aproximadamente dos años. En conjunto, tienen el potencial de reducir significativamente la huella de carbono de un futuro vehículo de producción en serie (en comparación con la gama actual) y de aumentar sustancialmente el contenido reciclado. Entre las medidas se incluyen ciclos de materiales nuevos y optimizados.

Mercedes-Benz también trabaja para transformar el diseño de componentes altamente complejos, con el fin de que puedan desmontarse rápida y fácilmente en sus partes individuales. Un proyecto prometedor de investigación dentro de Tomorrow XX es el desarrollo de un faro diseñado para ser reciclable. En lugar de pegarse (práctica habitual hoy), sus componentes (como la lente, la moldura y el marco de la cubierta, la carcasa y la electrónica) se atornillan, lo que permite separarlos con facilidad y sin daños.

Esto habilita que piezas individuales puedan reemplazarse, lo que podría hacer que un faro moderno sea reparable por primera vez. Tras un impacto de piedra, por ejemplo, no sería necesario reemplazar el faro completo, sino solo la lente. Para los clientes, esto podría traducirse en reparaciones más eficientes en el futuro.

La mayor vida útil del faro podría ahorrar recursos y evitar emisiones de carbono. Otra ventaja es que el faro sería más fácil de reciclar: cada módulo está hecho de un solo material, lo que facilita su clasificación y vuelve muy eficiente el proceso. De cara al futuro, este diseño monomaterial debería permitir utilizar más material reciclado y recuperar una parte importante a partir de faros antiguos. La proporción de materiales secundarios podría casi duplicarse en comparación con los faros actuales, mientras que las emisiones de carbono podrían reducirse casi a la mitad.

En promedio, un Mercedes-Benz moderno contiene alrededor de 250 kilogramos de plástico. Muchos componentes consisten en plásticos mixtos, que solo pueden reciclarse mecánicamente de forma limitada y, por lo tanto, suelen reciclarse térmicamente. Recuperarlos para su uso en productos de alta calidad no suele ser posible. Por eso, el programa tecnológico Tomorrow XX se centra en acelerar el uso de monomateriales y, al mismo tiempo, en sustituir recursos primarios por materiales secundarios.

La batería es el componente central de un vehículo eléctrico y también el que genera la mayor huella de carbono. Por ello, Mercedes-Benz adopta un enfoque integral, en varias etapas, para descarbonizar la cadena de suministro de celdas de batería. La primera palanca reside en los proveedores directos que producen las celdas. Los fabricantes contratados por Mercedes-Benz se comprometen a utilizar electricidad verde en sus plantas, implementar procesos de eficiencia energética y avanzar en una reducción continua de las emisiones.

Mercedes-Benz explora constantemente nuevas soluciones para reducir la huella de carbono y conservar recursos en la selección de materiales primarios y en sus combinaciones. Una innovadora combinación de materiales para el soporte que conecta la consola central a la carrocería está próxima a producirse en serie. Se trata de un componente exigente, que debe soportar grandes fuerzas (por ejemplo, en una colisión lateral) y caber en un espacio muy reducido. El componente actual es una fundición a presión de magnesio. Este metal ligero ofrece ventajas en cuanto a peso, pero tiene una alta huella de carbono y un alto costo.

Replantear componentes y materiales desde cero puede ayudar a reducir el consumo de materias primas en las propias plantas de producción. Asimismo, puede mejorar la eficiencia de los procesos, reduciendo el consumo energético y contribuyendo a la descarbonización. Los ingenieros de Mercedes-Benz consideran estos aspectos desde el inicio del desarrollo. Estos avances complementan los progresos ya logrados en producción, como el aumento continuo del uso de energías renovables en las plantas. En materia de circularidad, Mercedes-Benz también alcanza una tasa de reciclaje cercana al 100% en la producción. Tras haber cerrado el ciclo de la chatarra de acero, la empresa hará lo mismo con la chatarra de aluminio.