La primera impresión fue buena: lindo diseño, amplia, robusta, alta, como debe ser una camioneta urbana. Y no nos desilusionó. Pero vamos por partes. Hablamos del Lifan MyWay, un SUV del segmento C que ofrece 7 asientos y caja manual o automática. Ambas cosas son sus principales argumentos de venta.

Probamos al MyWay manual –gracias a Limotors, agente oficial Lifan en Mendoza- en la ciudad, en la ruta y en caminos de tierra y ripio. Se trata de un vehículo familiar con mayúsculas. Es amplio, está pensado para llevar 7 personas, tiene comodidades que se agradecen (como salidas de climatización ajustables en las plazas traseras) y un motor que cumple, siempre y cuando no olvidemos que estamos ante un auto diseñado para ser familiar.

Lifan MyWay

En Argentina Lifan tiene dos versiones de MyWay, ambas con el mismo motor y equipamiento, sólo cambia la posibilidad de caja manual o automática. En el caso del impulsor se trata de un naftero de 1.8 litors y 16v, con132 cv y 165 nm de par. Ambas cajas, manual y automática, son de 5 marchas. Tiene tracción trasera.

Las sensaciones de manejo podemos resumirlas en dos palabras: rusticidad y robustez. Primero, porque se trata de un SUV alto y pesado, un poco duro, tosco, pero que trasmite confianza y seguridad. Segundo, se lo nota bien armado, no se queja, no cruje, uno puede levantar velocidad en caminos en mal estado y el MyWay no se va a lamentar.

Lifan MyWay

Por otro lado, las plazas traseras son comodísimas, de las más amplias del segmento. Los asientos pueden deslizarse hacia adelante unos centrímetros y el respaldo acomodarse un poco. Además están esas benditas salidas de la climatización, con apertura y forzador específico. Los asientos de la tercera fila con modestos, pero se puede viajar por algunos kilómetros, aunque claramente el espacio no sobra y son más para niños que para adultos. En el techo hay una salida específica de aire para esas plazas.

Lifan MyWay

Si hablamos de equipamiento podemos resumirlo así para ambas versiones, manual u automática: doble airbag frontal, frenos ABS con EBD, anclajes Isofix, frenos a disco en las cuatro ruedas y ESP (control de estabilidad).

Lifan MyWay

Los precios del MyWay se ubican en 757.000 pesos (manual) y 889.000 pesos (automática). En ambos casos hay que sumarle los gastos correspondientes.

Ficha técnica

Motor: naftero

Cilindrada: 1.8

Potencia: 132 cv

Torque: 165 nm

Precio: $ 757.000 (manual) y $ 889.000 (automática)

Dónde encontrarlo: Limotors