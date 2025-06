Latin NCAP: 5 estrellas para el nuevo Volkswagen Tera

El Tera mostró en general buen rendimiento, con estructura y área de los pies estables. La protección ofrecida para el pecho del conductor en la prueba de impacto frontal podría ser mejorada. La protección infantil mostró niveles promedio a buenos de protección en las pruebas dinámicas que podría lograr mejores resultados. La protección de los peatones en la parte superior de las piernas también podría mejorarse. Los AEB mostraron rendimientos robustos en todos los escenarios de prueba, cumpliendo ampliamente con los requerimientos de disponibilidad de Latin NCAP y obteniendo puntuación casi máxima. El SAS cumple con los requisitos técnicos y es ofrecido como equipamiento de serie. El BSD y el LSS, que son opcionales, mostraron buen desempeño, pero no pudieron puntuar debido a que su volumen de disponibilidad no cumplen con los requerimientos de Latin NCAP. El modelo se evaluó por decisión voluntaria del fabricante.

Declaraciones de Latin NCAP sobre la prueba del Volkswagen Tera

Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP, declaró: “El resultado del Volkswagen Tera es uno de los más relevantes de los últimos años de Latin NCAP. Este modelo, que aspira a ser popular en precio y ventas, demuestra una vez más que la seguridad de cinco estrellas puede ser estándar y producida en la región. Es fundamental que Volkswagen haya decidido ofrecer AEB de serie en casi todos los mercados de la región en un modelo tan popular. Este resultado es un llamado para todos los fabricantes de vehículos que aún se resisten a valorar la vida de los latinoamericanos de la misma manera que la de los europeos.”

Stephan Brodziak, Presidente de la Comisión Directiva de Latin NCAP, destacó: “El resultado de cinco estrellas del Volkswagen Tera confirma que es posible producir y comercializar vehículos asequibles en América Latina y el Caribe con el máximo nivel de seguridad. Este modelo, diseñado para ser ampliamente accesible, demuestra que se pueden alcanzar altos estándares de seguridad y que ya no deberían ser la excepción. Este resultado debería ser una señal contundente para otros fabricantes y gobiernos de la región. Las características de seguridad avanzadas como el AEB y el ESC deberían ser estándar en todos los mercados y versiones, sin excepción. Al mismo tiempo, instamos a los gobiernos a implementar un etiquetado de seguridad obligatorio que refleje claramente los resultados de las pruebas de choque, para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas que impulsen la seguridad vehicular en nuestros países. El Tera demuestra que priorizar la seguridad en los modelos populares no solo es factible, sino esencial, y no hay justificación para ofrecer una protección menor en América Latina y el Caribe que en otras regiones”.