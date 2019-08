La renovación de un clásico: Hyundai lanzó la Santa Fe 2019

Hyundai Argentina anunció el lanzamiento de la All New Santa Fe. Fabricada en Corea del Sur llega en dos versiones: motor naftero 2.4 litros, 172 cv de potencia y 22,9 kg. de torque, acompañado de una caja automática de 6 marchas; y la variante tope de gama con tracción 4x4, motor 2.2 diésel, 200 cv de potencia, 45 kg. de torque, y la moderna caja automática de 8 velocidades.

La cuarta generación de este emblemático modelo, con más de 7.200 unidades comercializadas y siendo el tercer vehículo más vendido de Hyundai en el país, presenta un completo rediseño exterior e interior, completo equipamiento de confort y seguridad y tres filas de asientos.

Hyundai Santa Fe.

Conducción y performance

La Santa Fe incorpora el sistema H-Track, el mismo que utilizan Tucson y Kona. Este es un sistema electrónico de tracción total que detecta automáticamente la velocidad del vehículo y las condiciones del camino para controlar el frenado entre las ruedas izquierda y derecha y aplicar un control de torque activo entre los ejes delantero y trasero, para garantizar la estabilidad al conducir y tomar curvas en distintas superficies.

Por otro lado se destacan la suspensión trasera Multilink, un trabajo de puesta a punto especialmente realizado para una mejor absorción de los golpes y la opción de tres modos de conducción: Smart, Eco y Sport. Los motores fueron mejorados al igual que las cajas automáticas de 6 y 8 velocidades.

Hyundai Santa Fe.

Diseño

Con una impronta diferente respecto de la anterior generación, se destaca la nueva estética global de la marca, representada en la parrilla en forma de cascada y en las nuevas ópticas delanteras y traseras. La silueta también cambió por completo y ahora posee líneas más agresivas que le dan un look más deportivo, acrecentado por el mejorado coeficiente aerodinámico y sus nuevos ángulos de inclinación en los distintos pilares de la carrocería.

Hyundai Santa Fe.

Seguridad

La nueva Santa Fe recibió la máxima calificación de 5 estrellas Euro N-Cap y el Top Safety Pick+ en Estados Unidos. Se destacan el chasis de acero reforzado en más de 150 puntos con respecto a la tercera generación y una mejora en la torsión de la carrocería, los seis airbags, frontales, laterales y de cortina en las tres filas de asientos, frenos ABS, control de estabilidad, Asistente de arranque y bajada en pendiente, Sistema de aviso de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCW), Sistema de alerta de punto ciego (BCW), sensor de luces automáticas, monitor de vista trasera, Inmovilizador de motor, luces diurnas DRL LED, luces delanteras LED altas y bajas, luces antinieblas de LED, sensor de lluvia y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Hyundai Santa Fe.

Además debutan en este modelo el Safe Exit Assist (SEA) que funciona como prevención de apertura de puertas traseras y avisa mediante una alerta sonora y no permite la apertura de las puertas si es que se aproxima un auto con la Santa Fe detenida (sistema que fue premiado por su innovación), y el Rear Occupant Alert (ROA) que alerta el olvido de un pasajero en el asiento trasero.

Confort y tecnología

Entre el equipamiento más destacado se encuentran el climatizador bizona, freno de estacionamiento eléctrico, techo panorámico con apertura eléctrica, portón trasero eléctrico con apertura inteligente, tapizado en cuero, equipo de audio con pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Aple Car Play, Bluetooth, acceso con llave inteligente y arranque por botón, control de velocidad crucero, levas al volante, espejo electrocrómico con brújula, cargador inalámbrico de celular, doble salida USB en plazas traseras, asiento del conductor y acompañante con ajuste eléctrico, salidas de ventilación traseras y 3 modos de conducción.

Finalmente una de las novedades es el nuevo tablero digital a color de 7 pulgadas que contiene toda la información sobre la conducción y un trabajo especialmente realizado para mejorar la insonorización del vehículo.

Espacio interior

El nuevo interior fue concebido pensando en priorizar el confort y la comodidad de los ocupantes. Mejoró notoriamente con respecto a la generación anterior, posee mayor visibilidad interior y un gran espacio para un viaje cómodo y confortable de todos los ocupantes, destacándose el baúl ya que posee una capacidad máxima de carga de 1625 litros. La segunda fila de asientos es rebatible 6:4 (con plegado remoto) y la tercera fila se pliega completamente. Con respecto a las medidas, y respecto a su generación interior, creció 7 centímetros de largo, 1 centímetro de ancho y 6 centímetros y medio la distancia entre ejes.

Hyundai Santa Fe.

Premios

En su corta vida la nueva Santa Fe ya cosechó numerosos premios. Estos son: IIHS Top Safety Pick+ 2019, 5 estrellas en seguridad Euro N-Cap, Mejor SUV mediano en Estados Unidos J.D. Power’s 2019, Best Family Car 2019, GOOD DESIGN Award 2019 y el 10 Best Vehicle and Technology Innovations gracias al sistema “Rear Occupant Alert”.

Precios

Santa Fe 2.4 2WD GL 7P 6AT: 50.900 dólares.

Santa Fe 2.2 CRDI 4WD GLS 7P 8AT: 82.000 dólares.