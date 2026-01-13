Foton amplía la gama de sus pick-ups Tunland para 2026

FOTON Argentina , marca representada en nuestro país por el Grupo Corven, reafirma su compromiso de ofrecer la gama más amplia de productos del país con el l anzamiento de nuevas versiones de su pick-up mediana Tunland G7. Además, está exhibiendouna nueva versión de la Tunland V9 (la camioneta más tecnológica del mercado), ahora con motorización naftera y mayor potencia.

En el caso de la G7 , se trata de nuevos modelos que tienen como gran novedad la incorporación de cajas manuales y tracción 4x2 , con un nivel de equipamiento de seguridad y confort destacados, que permiten disfrutarlas tanto en el uso cotidiano como en los momentos de ocio o en las distintas labores. Con estos lanzamientos el portfolio queda conformado de esta manera: 4x2 MT Lite, 4x4 MT Lite, 4x2 AT Ultimate y 4x4 AT Ultimate, toda en silueta de doble cabina.

Por el lado de la V9 se presenta una variante con motor turbonaftero de la marca Mitsubishi , con 244 HP y 380 Nm de torque, que complementa al ya presentado diésel Mild Hybrid. Esta nueva versión está pensada para aquellos usuarios que priorizan las prestaciones en términos de potencia y aceleración, para disfrutarla tanto en el uso en ruta como fuera de ella. En términos de equipamiento conserva prácticamente los mismos elementos que la V9 Ultimate Mild Hybrid y agrega barras traseras de caja .

Estéticamente, la Tunland G7 destaca por su diseño robusto y agresivo, con su gran parrilla con el logo de la automotriz, las luces delanteras con diseño moderno y un gran despeje que impone presencia. A esto suma llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas destacando la personalidad de cada versión. Su imagen, sin duda, transmite mucho poder.

Sus medidas son: 5.340 mm de largo, 1.940 mm de ancho, 1.870 mm de alto y 3.110 mm de distancia entre ejes, lo que la convierte en una de las de mayores dimensiones del segmento.

El chasis reforzado le permite una capacidad de carga de una tonelada y una capacidad de remolque de hasta 3.000 kg, posicionándola como una herramienta indispensable para sectores como la minería, la agricultura y la construcción.

Mecánica de la pick-up Tunland G7

Todas las versiones de la Tunland G7 cuentan con el motor turbodiésel Aucan de 2.0 L de cilindrada, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, capaz de entregar una potencia de 161 HP a 4.000 rpm y un torque de 390 Nm de 1.800 a 2.600 rpm.

Esta motorización, desarrollada para cumplir con las normativas de emisiones más estrictas, ofrece dos opciones de transmisión: manual de 6 marchas o una automática ZF de 8 velocidades (con levas al volante), ambas relacionadas para garantizar cambios precisos y suaves y una optimización superior del consumo de combustible.

Asimismo, también hay dos variantes de tracción: 4x2 o 4x4 (con reductora) con opciones 2H, 4H, 4L y Auto y bloqueo de diferencial automático. A esto se agrega que permite seleccionar entre tres modos de manejo: Standard, Eco y Sport.

Gracias a esta configuración, los consumos mixtos rondan los 8,5 L/100 km, por lo que el tanque de 76 L le confiere una autonomía de casi 900 km.

Foton Tunland G7 Foton Tunland G7

Seguridad por encima de lo estándar

Todas disponen de una completa dotación de elemento de seguridad, como 6 airbags, anclajes ISOFIX, frenos a discos delanteros y traseros, con ABS y EBS, control de tracción y estabilidad, seguro de niños en puertas traseras, cierre automático de puertas en velocidad y asistente de arranque y descenso en pendiente, entre otros.

Las versiones Ultimate poseen el pack de asistencia a la conducción que incluye sensor de ángulo ciego, alerta de desvío de carril (LDW), alerta de colisión frontal (FCW) y frenado autónomo de emergencia (AEB), además de cámaras 360°.

En lo que hace a la seguridad pasiva, cuenta con una carrocería de alta resistencia con deformación programada, columna de dirección colapsable y otros elementos más.

Una de las características de FOTON es la de ofrecer altos estándares de confort en todos sus modelos. Gracias al esquema de suspensiones (delantera independiente tipo McPherson y doble horquilla; trasera con ballesta y amortiguadores), al gran equilibrio de la carrocería y a la excelente insonorización garantizan viajes placenteros y sin complicaciones.

A esto suma un equipamiento de confort destacado para su segmento. De serie incluye barras de caja, estribos laterales, caja de carga con protección, control crucero, llave inteligente con botón de encendido, aire acondicionado, cierre centralizado de puertas y sensores de estacionamiento y cámara de retroceso, entre otros.

Foton Tunland G7 (3)

Dentro de las diferencias, las nuevas versiones Lite presentan un tablero con display principal de 3,5” y secundario de 8”, mientras que las versiones Ultimate están equipadas con tablero principal LCD de 8” y secundario de 10,25”.

Para las versiones de caja MT, el tapizado interior es de tela mientras que las AT cuentan con butacas de eco cuero, regulación eléctrica y climatización delantera, además de aire acondicionado con climatizador.

Colores, precios y garantía de la pick-up G7

La gama Tunland se ofrece en seis colores: blanco, gris plata, gris oscuro, negro, rojo y azul.

Los precios sugeridos al público son los siguientes:

Tunland G7 4x2 MT Lite: $ 38.460.000 + IVA

Tunland G7 4x4 MT Lite: $ 41.175.000 + IVA

Tunland G7 4x2 AT Ultimate: $ 42.985.000 + IVA

Tunland G7 4x4 AT Ultimate: $ 47.195.000 + IVA

(precios de referencia a enero de 2026. IVA 10,5%)

Toda la gama tiene una garantía por 5 años o 150.000 km.

Tunland V9: tecnología, seguridad y confort como ninguna

La Tunland V9 cuenta con un confort interior único. Sus grandes destaques son asientos de eco cuero, comandos eléctricos y climatización adelante y calefacción atrás, display principal y secundario digitales, levas al volante, iluminación ambiental LED de 256 colores y techo solar panorámico.

Hablando de tecnología y seguridad, la V9 cuenta con las más avanzadas ayudas a la conducción, sumadas a sus 6 airbags, frenos a disco delanteros y traseros que le otorgan un comportamiento dinámico de alta performance.

Foton Tunland V9

Los precios sugeridos al público son los siguientes:

Tunland V9 4x4 AT ULTIMATE Mild Hybrid: $ 65.745.000 + IVA

Tunland V9 4x4 AT PRO SPORT: se informará a la brevedad

(precios de referencia enero de 2026. IVA 10,5%)

Toda la gama tiene una garantía por 5 años o 150.000 km.