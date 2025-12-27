Elspeth Beard: La mujer que dio la vuelta al mundo en una BMW R 60/6

Conocé en detalle la historia de la motociclista que recorrió 56 mil kilómetros en la década del 80 con una BMW R 60/6.

En los '80, Elspeth Beard, una inglesa de 23 años, decidió emprender una travesía que la convertiría en la segunda mujer de la historia en dar la vuelta al mundo sobre dos ruedas. Para semejante hazaña, confió en una BMW R 60/6, con la que completó una jornada de 56 mil kilómetros que se extendió desde 1982 hasta 1984.

La elección de la máquina no fue casual. A principios de los años 70, el uso de la motocicleta como vehículo de recreación vivió un auge sin precedentes. BMW respondió a esta tendencia actualizando su exitosa gama /5 y presentando en octubre de 1973 la serie /6. Dentro de esta nueva familia, la BMW R 60/6 asumió el rol de modelo de acceso a la marca, reemplazando a la antigua R 50/5 y ofreciendo un equilibrio entre costo y prestaciones.

Características técnicas y mecánicas de la BMW R 60/6 La BMW R 60/6 estaba equipada con el tradicional motor bóxer de dos cilindros y un desplazamiento de 599 cc. Si bien no era la moto con más CV de su segmento, su configuración mecánica priorizaba la durabilidad. El suministro de nafta se realizaba a través de un carburador deslizante, heredado de su antecesora, lo que simplificaba las tareas de mantenimiento en regiones remotas del planeta.

Entre las innovaciones que incorporó la serie /6 se destacó la adopción de una caja de cambios de cinco velocidades, que permitía un manejo más relajado en tramos de ruta. También estrenó un cuadro de instrumentos con el odómetro y el tacómetro dispuestos uno al lado del otro, junto con nuevos mandos en el manillar. Para detener la marcha, utilizaba frenos de tambor convencionales en la rueda delantera, una decisión técnica que permitió mantener un precio de venta competitivo en el mercado.

En cuanto a su autonomía, el modelo venía de serie con un depósito de 18 litros, lo que le otorgaba una silueta esbelta y elegante. No obstante, para viajeros de largas distancias como Beard, BMW ofrecía como opción especial un tanque de 24 litros, un accesorio muy solicitado por aquellos que planeaban cruzar fronteras donde las estaciones de servicio no eran frecuentes.