El Ejército Argentino incorporará 48 camiones UNIMOG U4000 Mercedes-Benz

Un emblema histórico de Mercedes-Benz se renueva, reafirmando su versatilidad, robustez y múltiples aplicaciones para los desafíos más extremos.

Mercedes-Benz Camiones y Buses fue adjudicada para la provisión de 48 camiones UNIMOG U4000 que se sumarán a la flota del Ejército Argentino. Como subsidiaria de Daimler Truck, la compañía reafirma su propósito de trabajar para quienes mantienen el mundo en movimiento, ofreciendo soluciones de movilidad seguras, eficientes y preparadas para los desafíos más extremos.

“Nos enorgullece que el Ejército Argentino nos haya elegido para continuar construyendo el legado del Unimog en Argentina”, destacó Raúl Barcesat, Presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina.

“El UNIMOG es sinónimo de robustez y confianza en todo el mundo. Desde Mercedes-Benz Camiones y Buses trabajamos para que cada cliente reciba un vehículo preparado para cumplir con las más altas exigencias operativas. Esta adjudicación refleja la solidez de nuestro portafolio y la capacidad de la marca de ofrecer soluciones que responden a las necesidades más desafiantes del mercado”, expresó Juan Pablo Biau Cristaldo, Gerente de Ventas de Camiones de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

"El Mercedes-Benz Unimog U4000 se destaca por su incomparable aptitud todo terreno, concebida para superar obstáculos en los más diversos ambientes geográficos", expresó el Teniente Coronel Ingeniero Militar Alejandro Oscar Peralta, Jefe del Departamento Técnico de la Dirección General de Material del Ejército Argentino. "Con el Unimog 4000 buscamos mantener la misma robustez y confiabilidad que nos brindó el U416 durante más de cincuenta años de servicio".

Características del Mercedes-Benz UNIMOG U4000 El UNIMOG U4000 es un camión todoterreno reconocido mundialmente por su versatilidad y capacidad de adaptación. Diseñado para superar terrenos complejos, cuenta con tracción integral 4x4, motor de 218 HP, transmisión manual de 8 velocidades con reductora y capacidad de vadeo de hasta 1,20 metros. Con una carga útil cercana a 4,5 toneladas, se adapta a múltiples aplicaciones, desde transporte de tropas, campañas sanitarias y logística hasta montajes especializados.