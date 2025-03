El nuevo Porsche Taycan Turbo GT establece un nuevo récord de velocidad

Después de haber logrado récords en los circuitos de Nürburgring Nordschleife, Shanghái y Laguna Seca (California), el Porsche Taycan Turbo GT con paquete Weissach también ha conseguido hacer la vuelta más rápida entre los coches eléctricos en Interlagos, San Paulo. Es la cuarta vez, y en el cuarto continente, que Porsche consigue un récord en pista con el deportivo eléctrico.

El tricampeón del IMSA y triple ganador de las 24 Horas de Daytona, Felipe Nasr, marcó un tiempo de 1:42,1 minutos en el circuito de Interlagos, de 4,3 kilómetros, el 5 de febrero de 2025. El nuevo tiempo de vuelta no solo rebajó casi ocho segundos el récord establecido por el Taycan Turbo S en 2022 (1:49,8 minutos), sino que también mejoró en un segundo el récord absoluto de un coche de producción, establecido por el 911 Turbo S (1:43,087 minutos). Con secciones técnicas y de alta velocidad, así como muchos cambios de elevación, el circuito del distrito de Interlagos de la metrópoli brasileña ofrece numerosos desafíos.

Porsche Taycan Turbo GT

“Venir a Interlagos y ponerme al volante del Taycan Turbo GT justo después de ganar las 24 Horas de Daytona fue una experiencia increíble. Esperaba una fuerte aceleración y un par motor brutal, pero, en última instancia, fue el rendimiento general lo que realmente me impresionó”, comenta Nasr, piloto oficial de Porsche. “En la subida previa a la 'Curva do Café', justo antes de la recta principal, utilicé el Modo Ataque y el coche llegó a 272 km/h al final del viraje. A la salida de la 'Curva do Sol', ya alcanzaba más de 200 km/h para entrar en la recta de atrás. Es sorprendente la brutalidad con la que acelera este coche y su entrega de potencia”, continúa el piloto del equipo Porsche Penske Motorsport.

Oficialmente conocido como Autódromo José Carlos Pace, sede de la Fórmula 1 y del Campeonato del Mundo de Resistencia FIA (WEC) en Brasil, el circuito es mundialmente famoso por los éxitos del héroe nacional Ayrton Senna en las carreras de principios de los años 90.

El Taycan Turbo GT también ha demostrado sus credenciales en las competiciones automovilísticas como coche de seguridad de la Fórmula E desde mayo de 2024, cuando sustituyó al Taycan Turbo S. Pilotado por Bruno Correia (Portugal), es el vehículo de seguridad más potente de un campeonato del mundo de la FIA. Siempre hay dos coches de seguridad Taycan Turbo GT en cada carrera de Fórmula E. Uno incluye el paquete Weissach y el otro no. Dotados de equipo de seguridad y un sistema de comunicación de alta tecnología, alternan entre funciones de vehículo principal y de reserva.

El récord de vuelta en San Paulo se suma a otros tres récords del Taycan Turbo GT, establecidos por el piloto de desarrollo de Porsche Lars Kern en circuitos muy diferentes de todo el mundo. El más reciente, en octubre de 2024, lo consiguió con un tiempo de 2:11,28 minutos en el Circuito Internacional de Shanghái y es el primer récord reconocido oficialmente por el circuito.

En la primavera de 2024, Kern realizó una exitosa visita al WeatherTech Raceway Laguna Seca, en California. Con un crono de 1:27,87 minutos, fue la vuelta más rápida lograda por un piloto con un coche eléctrico homologado para circular por carretera. Poco antes, una versión de preproducción de este modelo había alcanzado un nuevo récord en su categoría en Nürburgring. Kern también estaba al volante en esa ocasión, dando una vuelta al Nordschleife en solo 7:07,55 minutos. Ese tiempo es 26 segundos más rápido que el del anterior récord, establecido en agosto de 2022 con un Taycan Turbo S con paquete Performance.