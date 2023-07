Descubren un concesionario abandonado con 20 autos en su interior

Un viejo concesionario de autos fue encontrado en Francia y para sorpresa de todos todavía guardaba un lote de 20 vehículos en su interior. Este salón de ventas de la desaparecida marca Saab fue recientemente explorado por los encargados de la cuenta de Youtube Forgotten Buildings.

Los responsables del canal investigaron el concesionario que al parecer ha estado abandonado durante casi diez años. Lo que despertó la curiosidad de esta gente es que mediante las ventanas se podían ver las unidades que descansaban allí como si todo el salón se hubiese detenido en el tiempo.

Descubren concesionario Saab abandonado. Captura: Forgotten Buildings

Las unidades, un Saab 9-5 y otros dos 9-3 no son 0 kilómetro ya que una de ellas tenía la documentación que evidenciaba su kilometraje: casi 100.000 kilómetros. No deja de ser una cifra baja para un vehículo que no se usó durante casi una década y salió a la calle por primera vez en 2001 aproximadamente.

Para cuando se realizó el video encargado de documentar todo lo ocurrido los amigos de lo ajeno ya habían aparecido ya que dos de los autos no tenían sus neumáticos colocados. También había signos de actos vandálicos en varios sectores del concesionario.

Descubren concesionario Saab abandonado. Captura: Forgotten Buildings

El salón de exposiciones no era el único lugar que parecía detenido en el tiempo. El taller también tenía autos, en su mayoría de la marca Saab, aunque también había algunos modelos de origen francés como Peugeot y Renault.

A grandes rasgos no se sabe con certeza la razón por la cual estos autos quedaron encerrados durante tanto tiempo. Los investigadores informaron que uno de los dueños del concesionario habría fallecido y por eso el lugar tuvo que cerrar sus puertas. Se estima que eso ocurrió en el año 2011.

Como se puede apreciar todos los autos están cubiertos de polvo y la mayoría de ellos fueron dañados, pero quizás algún interesado podría desempolvar estas unidades para restaurarlas y darles el uso que se merecen.