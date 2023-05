Más barato que Toyota Corolla: así es el modelo que atrae por precio

Hace poco te hablamos sobre un modelo que se posiciona actualmente como una de las opciones más interesantes dentro del segmento de los sport utilities: el Kia XCeed, una variante que no llega a tener el nivel de popularidad de otros modelos como el Sportage, pero que aún así presenta grandes atributos para ser considerado.

Siguiendo con esa línea, para esta ocasión vamos a centrarnos en otro vehículo de la firma coreana, que siempre queda a la sombra de los más conocidos en este segmento que también viene perdiendo terreno frente a los SUV.

Los autos hatch de dimensiones compactas no están en su mejor momento, aunque no llegan a la caída que sufrieron otras propuestas en Europa como los sedanes y monovolúmenes. Al menos en España, esta silueta todavía representa un 15% del total de patentamientos, lo que no es poca cosa.

En este sentido, el único modelo que todavía figura entre los diez más vendidos es el Toyota Corolla, que en lo que va del año ya superó (siempre hablando del mercado español) a históricos rivales como Seat León, VW Golf y Opel Astra.

Una alternativa interesante que quizás no está en el foco de quien busca un auto de esta franja es el Kia Ceed, que es una de las opciones más interesantes a pesar de sus tímidas ventas.

Desde un análisis completamente racional, el Kia Ceed es un vehículo que ofrece mucho para lo que cuesta. Es un modelo práctico con un interior cómodo y un baúl amplio (400 litros de capacidad) y además ofrece un completo equipmamiento desde su nivel más básico, que arranca en menos de 20.000 euros.

El Kia Ceed también se destaca por ofrecer una completa gama de motores, abriendo el catálogo con un impulsor turboalimentado 1.0 de 100 HP, otra variante de 120 HP y una versión deportiva 1.6 con 204 HP. Por su parte, tampoco hay que olvidar las alternativas microhíbridas (también llamadas MHEV) que entregan entre 120 y 160 HP gracias al apoyo de un sistema de 48 volts.