Cuál de todas las generaciones del Toyota 86 es el más rápido

Toyota no es una compañía que se destaque por la producción de vehículos deportivos. Sin embargo, a la hora de ponerse manos a la obra, no les tiembla el pulso para desarrollar un modelo atractivo no solo mecánicamente sino estéticamente.

Todo comenzó con el AE86, coupe de mediados de los ‘80 que allanó el camino de los deportivos en la firma japonesa. Es propulsado por un 1.6 de cuatro cilindros que ofrece unos modestos 124 hp y 145 Nm.

Si bien se mantuvo en producción durante solo 4 años, su legado quedó marcado por los otros dos modelos que los colegas de CarWow convocaron a esta agradable carrera entre modelos de diferentes generaciones aunque del mismo mito.

La primera generación del Toyota 86 como tal se lo conoce como GT86 y cuenta con un motor 2.0 de cuatro cilindros tipo bóxer que entrega 200 hp y 205 Nm de torque, mientras que el GR86 de segunda generación eleva la apuesta a un 2.5 de cuatro cilindros bóxer de 234 hp y 250 Nm.

Podemos decir que lo único que tienen en común estos tres modelos, además de ser 86, es que tienen tracción trasera y transmisión manual. También es importante destacar la diferencias de pesos, siendo el AE el más liviano con 970 kg y el GR el más pesado con 1.275 kg (36 kg más que el GT).

Está claro que la última generación tiene todas las de ganar, pero en estas ocasiones nunca hay que confiarse. A continuación, el video.