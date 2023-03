Vendedor volcó una Ford Ranger Raptor antes de la entrega al cliente

Uno de los primeros clientes de la nueva Ford Ranger Raptor en Sudáfrica no pudo disfrutar de su flamante pick up ya que momentos antes de la entrega la camioneta sufrió un desafortunado incidente en manos de uno de los empleados del concesionario. Todo quedó registrado en un video gracias a una cámara instalada en el interior del vehículo, que capturó el momento exacto en el que se desató la tragedia.

Según informa el medio Car Magazine de Sudáfrica, el encargado de ventas estaba “dando un paseo” en la Ranger Raptor antes de que el cliente pasara a recogerla para llevársela a su casa. Mientras manejaba por un camino de tierra, en un momento se ve que cuando gira el volante abruptamente se produce el vuelco.

Los neumáticos todoterreno especiales, sumado a los amortiguadores Fox de 2,5 pulgadas desarrollados por Ford Performance no fueron suficientes para evitar el accidente. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad y la única que salió lastimada fue la pick up, que terminó con varios daños importantes en su carrocería.

No está clara la razón de por qué se produjo el vuelco, aunque las especulaciones apuntan a una pequeña imperfección en el camino que podría haber provocado que una de las ruedas se hundiera, produciendo así el vuelco. La última imagen capturada del velocímetro indicaba que la Ranger Raptor circulaba a unos 50 km/h, una velocidad para nada elocuente teniendo en cuenta su poderoso motor V6 3.0 biturbo con casi 400 HP de potencia.

En la única foto subida por el medio sudafricano se pueden llegar a ver algunos daños que sufrió la camioneta. El sector que más sufrió fue el delantero derecho y en ese sitio quedaron afectados espejo lateral, guardabarros, capó, techo y parabrisas. Triste final para la variante más extrema de la Ford Ranger que de a poco comienza sus primeras entregas en los concesionarios de varios países del mundo. A continuación, mirá el video del choque.