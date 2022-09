El usado del día: Audi TT de 1999 completamente original

Uno de los modelos más trascendentales en la historia Audi es el TT. La coupé posee tres generaciones y fue introducido en el mercado mundial en 1998, cuando comenzó a producirse en Hungría.

Montado sobre la plataforma del Volkswagen Golf IV, y una carrocería diseñada con un gran coeficiente aerodinámico y un estilo similar al Auto Union, el auto fue muy rupturista para la época… y de hecho lo sigue haciendo en la actualidad.

Para este martes, te traemos justamente una de las primeras unidades en llegar a nuestro mercado, para los amantes de los deportivos y de los autos de colección. En esta ocasión, la unidad seleccionada corresponde al año 1999, posee 102.000 kilómetros y es de color plata.

Con elementos originales, cuenta con un motor 1.8 de cuatro cilindros turboalimentado con 225 CV y 28,5 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

Con suspensiones independientes, frenos ABS con distribución electrónica del frenado, en dimensiones el deportivo contaba 4.041 mm de largo, 1.764 mm de ancho, 1.346 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.429 mm. El peso de esta unidad era de 1.395 kilos. La capacidad de bául es de 490 litros.

En equipamiento, cuenta con sistema de audio Bose, levantavidrios eléctricos, faros de xenón, tapizado de cuero, pedalera deportiva, airbags, dirección eléctrica, aire acondicionado, faros rompeniebla, entre otros elementos.

¿Cuánto sale este Audi TT de 1999? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 19.000 dólares.

