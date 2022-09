El usado del día: imponente Renault Fuego GTA MAX

Uno de los autos más emblemáticos de la industria nacional es la Renault Fuego. La coupé del rombo se produjo durante una década en Argentina, y más allá de ser un modelo muy exitoso en Europa, en nuestro país quedó en el corazón de muchas personas.

Hay que recordar que fue la última coupé fabricada en suelo argentino, más específicamente en la planta cordobesa de Santa Isabel y se transformó en el archirrival de la Ford Sierra XR4. A su vez, hay que tener en cuenta que a lo largo de su ciclo de vida sufrió varios restylings, sumó equipamiento, e incorporó varias versiones.

Es por eso que para hoy te traemos una unidad de color rojo correspondiente al año 1992, configuración GTA Max, con 92.000 kilómetros.

En este último rediseño, el ícono de Renault había adoptado modificaciones en la parrilla, se mejoró el coeficiente aerodinámico, deflector trasero con tercera luz de stop, doble salida de escape, más potencia de motor, mejoras en suspensiones, entre otras actualizaciones.

La motorización de esta unidad es un 2.2 litros de cuatro cilindros con 123 CV y 18,6 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades, mientras que la tracción es delantera.

En dimensiones, posee 4.396 mm de largo, 1.725 mm de ancho, 1.331 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.441 mm. La capacidad del tanque de combustible es de 57 litros, mientras que el peso es de 1.170 kilos.

En equipamiento, cuenta con faros rompeniebla, radios AM/FM con pasacassette, protector de cárter, aire acondicionado, llantas de aleación, levantavidrios eléctricos, por mencionar algunos puntos destacados.

¿Cuánto sale esta Renault Fuego GTA Max? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 14.900 dólares.

