El usado del día: impecable RAM 1500 Laramie

Una de las camionetas más famosas de la Argentina, a pesar de pertenecer a un segmento muy especial es la RAM 1500. La marca del carnero tiene bastante tiempo en nuestro país y con el tiempo se ganó el corazón del público con modelos más que llamativos. Es más, hasta hace poco tiempo reinaba en soledad en su categoría, ya que no tenía ningún competidor (ahora enfrente a la Ford F-150).

Aun así, es un objeto de deseo para muchas personas y más todavía en aquellos usuarios fanáticos de las pick-ups. Es por eso que para hoy te traemos una unidad de 2019 color gris en versión Laramie, con 53.000 kilómetros.

La motorización se encuentra compuesta por un propulsor 5.7 litros V8 Hemi de 395 CV y 548 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. La tracción es 4x4.

En dimensiones, cuenta con un largo de 5.817 mm, 1.974 mm de alto, un ancho de 2.017 mm, y una distancia entre ejes de 3.569 mm. La capacidad de carga es de 562 kilos, mientras que la de remolque es de 4.445 kg.

Entre los detalles más importantes del equipamiento, posee faros antiniebla, ganchos de remolque delanteros, llantas de aleación de 20 pulgadas, rueda de auxilio de misma medida, separadores de caja Rambox, techo solar corredizo, climatizador automático bi-zona, ajuste lumbar, asientos con tapizados de cuero, volante multifunción con regulación en altura y profundidad, seis airbags, cámara de marcha atrás, control de arranque en pendiente, control de estabilidad y tracción, frenos a disco, sensor de lluvia y crepuscular, sensores de estacionamiento, control de velocidad crucero, encendido por botón, central multimedia Uconnect, sistema de presión de neumáticos, entre otros.

¿Cuánto cuesta esta RAM 1500 Laramie del 2019? Según la publicación, el valor es de 47.000 dólares.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.