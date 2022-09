El usado del día: impecable Volkswagen Passat

Uno de los autos más lujosos que tuvo Volkswagen en nuestro país es el Passat. El sedán de segmento D se posicionó en la alta gama de la marca con un vehículo que siempre combinó confort, seguridad, espacio, tecnología y motorizaciones. Si bien era uno de los referentes de la categoría, la decisión de la marca alemana de apuntar hacia al mercado de los SUV, dejó al cuatro puertas en un segundo plano.

Justamente, para hoy te traemos una unidad en muy buen estado correspondiente al año 2017 de color gris, con 36.300 kilómetros. La versión elegida es la Highline (tope de gama).

La motorización que posee este Passat es un 2.0 litros turbo (TSI) de 220 CV y 350 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DSG de doble embrague con seis velocidades, mientras que la tracción es delantera.

Entre los componentes más relevantes desde el punto de vista del equipamiento, se destacan las llantas de 18 pulgadas, tapizados de alcántara, sistema digital Active Info Display, volante multifunción, techo solar eléctrico, faros antiniebla delanteros y traseros, ópticas LED, control de estabilidad, control de tracción, sistema Hill Hold, airbags frontales, de rodilla de conductor, laterales (delanteros y traseros), de cortina (delanteros y traseros), detector de fatiga, asientos delanteros eléctricos, sensor de lluvia, climatizador automático tres zonas, control de velocidad crucero, sistema de estacionamiento, sistema de navegación con display de ocho pulgadas, control por voz, arranque sin llave, freno de estacionamiento eléctrico, sistema start / stop, por mencionar algunos.

¿Cuánto sale este Volkswagen Passat Highline de 2017? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 38.500 dólares.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.