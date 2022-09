El usado del día: excelente Chevrolet Tracker

El Chevrolet Tracker es uno de los modelos que mejor desempeño tuvo por parte de General Motors en Argentina a lo largo de la última década. Este SUV compacto llegó a nuestro país en 2013, ofreciendo una gama bastante atractiva frente a los competidores que se encontraban presentes en aquel año (Ford Ecosport y Renault Duster, ya que la competencia en este segmento era escasa).

El tiempo pasó y el Tracker se consolidó como uno de los sport utilities más elegidos. Oriunda de México en su primera generación, contaba con un gran nivel de confort, equipamiento y capacidades, ideal para una familia. Entre los puntos más fuertes que sigue teniendo hasta la actualidad, se encuentra la posibilidad de convertirse en un compañero ideal para la ciudad o para una salida de fin de semana.

Tras este breve repaso, para hoy te traemos un Chevrolet Tracker de color gris, versión LTZ+, con 82.300 kilómetros, correspondiente al año 2017.

Desde el punto de vista mecánico, cuenta con un motor aspirado 1.8 litros (EcoTec) de 140 CV y 178 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. La tracción es integral.

En equipamiento, posee dirección asistida, aire acondicionado manual, control de velocidad crucero, rueda de auxilio con llanta de aleación (la misma que las otras cuatro), tapizado de cuero, control de estabilidad y tracción, faros con regulación automática, volante multifunción, faros rompeniebla, sensores de estacionamiento, techo solar eléctrico, sistema multimedia MyLink con pantalla táctil de siete pulgadas, cámara de marcha atrás, molduras cromadas, asistente de arranque en pendientes, airbags frontales, laterales y de cortina, entre otros.

¿Cuánto sale este Chevrolet Tracker LTZ+ de 2017? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 16.000 dólares. A continuación, mirá las imágenes.

