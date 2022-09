El usado del día: Peugeot 2008 Feline

Con el auge de los SUV compactos a lo largo de la década pasada, Peugeot tardó un poco en apostar por un nuevo modelo que ingrese en el segmento, pero finalmente llegó.

Estamos hablando del 2008, un sport utility que ya se ofrecía en países aledaños, pero parecía esquivar a la Argentina, hasta que la marca francesa decidió lanzarlo en 2016.

Con líneas aventureras y un equipamiento acorde a la categoría, la firma del león sorprendió a muchas personas con este SUV.

Para hoy, te traemos una unidad de color negro, correspondiente justamente al año 2016, versión Feline (tope de gama), con 79.979 kilómetros.

Debajo del capó, cuenta con un propulsor 1.6 turbonaftera de 165 CV, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. La tracción es delantera, aunque posee el sistema Grip Control para salir del camino.

En equipamiento, cuenta con frenos a disco en las cuatro ruedas, sensores de estacionamiento traseros y delanteros, climatizador bi-zona, techo panorámico, llantas de aleación, tapizados de cuero, sistema multimedia con pantalla de siete pulgadas, control de velocidad crucero, limitador de velocidad, faros rompeniebla, barras en el techo, sensor de lluvia, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Peugeot 2008 Feline 2016? Según la publicación, esta unidad cuenta con un valor de 3.410.000 pesos.

