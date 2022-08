El usado del día: Ford Mondeo (Fusion) Titanium 2015

Uno de los sedanes más exitosos del mundo fue el Ford Mondeo. El tricuerpo de la marca del óvalo, también denominado Fusion en algunos mercados, se posicionaba en la zona más alta de la gama de la compañía estadounidense, aunque tanto en Europa como en toda América era uno de los autos más elegidos a la hora de buscar modelos premium.

Para este inicio de semana te traemos una unidad de 2015 de color plateado con 104.000 kilómetros versión Titanium. La configuración es la tope de gama dentro de la línea de este icónico sedán.

En relación a la mecánica, posee un motor 2.0 Duratec GTDI (turbo nafta) con cuatro cilindros en línea de 240 CV y 340 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades con levas al volante al volante. La capacidad del tanque de combustible es de 62 litros, mientras que el baúl es de 514 litros. Las dimensiones son las siguientes: 4.869 mm de largo, 1.476 mm de alto, 2.121 mm de ancho (con espejos) y una distancia entre ejes de 2.850 mm.

En equipamiento, posee faros antiniebla, llantas de aleación de 18 pulgadas (neumáticos 235 /45 R18), spoiler traseros, apertura de puertas sin llave y con código, arranque sin llave, cámara de estacionamiento trasera, central multimedia con sistema de audio Sony con pantalla táctil de ocho pulgadas (SYNC), asistente de estacionamiento, GPS, climatizador automático bi zona, asientos delanteros calefaccionados y refrigerados, control en curvas, control de velocidad crucero, dirección asistida eléctrica, freno de estacionamiento eléctrico, luz ambiental, sensores de estacionamiento traseros y delanteros, tapizados de cuero, techo solar eléctrico, airbags frontales, de rodilla, laterales, cortina y de cinturones traseros, control de estabilidad y tracción, alerta de luces encendidas, detector de fatiga, encendido automático de luces altas, asistente de arranque pendientes, sistema de mantenimiento de carril, sistema de presión de neumáticos, sistema post colisión, entre otros.

¿Cuánto sale este Ford Mondeo 2015? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 5.400.000 pesos.

