El usado del día: Renault Logan Privilége Plus

El mercado de los sedanes está en retroceso, pero al menos en el segmento compacto siguen siendo un éxito y al menos en líneas generales, las automotrices siguen apostando por esta clase de siluetas en las dimensiones correspondientes a esta categoría (B).

Dentro de la gama Renault, desde hace años se ofrece el Logan. Se trata del hermano sedán o tres cuerpos del popular Sandero y actualmente ambos modelos (con excepción de las variantes automáticas) se producen en Argentina.

Para hoy te traemos una versión Previlége Plus de 2014 (la más equipada para ese entonces) con 110.000 kilómetros.

Debajo del capó, cuenta con un motor 1.6 K4M de 105 CV, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

Entre los detalles de equipamiento, posee dos bolsas de aire, central multimedia con sistema Media Nav, climatizador automático, control de velocidad crucero, sensores de estacionamiento traseros, llantas de aleación de 15 pulgadas (185 /65 R15), limitador de velocidad, faros rompeniebla, frenos ABS, comando satelital, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Renault Logan? Según el anuncio, esta unidad se encuentra disponible a un valor de 2.500.000 pesos.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.