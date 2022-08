El usado del día: Hyundai Tucson Premium

Uno de los SUV medianos más exitosos a nivel mundial es el Hyundai Tucson. Ofrecido en una diversa cantidad de configuraciones, el modelo surcoreano tiene un buen nivel de ventas en varios mercados.

En Argentina, se encuentra por detrás de otros referentes, pero también es tenido en cuenta a la hora de comprar un vehículo de estas características.

Para este inicio de semana te traemos una unidad de color gris correspondiente al año 2018 con 54.000 kilómetros. La denominación de esta versión es Premium.

Con motor 2.0 litros diésel de 185 CV y 41 kgm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. La tracción es 4x4 electrónica, mientras que las llantas son de aleación de 18 pulgadas (neumáticos 225 / 55 R18).

En equipamiento, cuenta con frenos a disco, airbags para conductor, acompañante, laterales y de cortina, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, ganchos ISOFIX, luces diurnas LED, control automático de luces, cámara de marcha atrás, sistema multimedia de ocho pulgadas con navegador satelital, volante multifunción, control de velocidad crucero, dirección regulable en altura y profundidad, distintos modos de conducción, climatizador bi-zona, techo solar panorámico, tapizados de cuero, acceso sin llave y botón de arranque, espejo retrovisor con antiencandilamiento, sensores de estacionamiento traseros y delanteros, entre otros.

¿Cuánto sale este Hyundai Tucson Premium? Según la publicación, esta unidad tiene un valor de 37.000 dólares.

