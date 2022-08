El usado del día: promoción para este Chevrolet Tracker LTZ+ 4x4

Uno de los modelos que llegaron antes de la avalancha de SUV compactos fue el Chevrolet Tracker. Al menos en el mercado se destacaban Ford Ecosport y Renault Duster, mientras que la marca del moño aprovechó para no quedarse atrás. Así fue como importado de México, rápidamente logró posicionarse entre los más vendidos.

A su vez, con el paso del tiempo, también llegó una versión 4x4 “All Wheel Drive” (AWD) que venía no sólo a complementar la gama, sino también a ayudar a la hora de meterse en caminos más complicados.

Justamente, esta variante (LTZ+ AWD) es la elegida para hoy. Se trata de una unidad color blanca del 2016 con 82.349 kilómetros.

Bajo el capó tiene un motor 1.8 litros de cuatro cilindros con 140 CV y 178 Nm de torque, asociado a una transmisión automática secuencial de seis velocidades.

En dimensiones, posee 4.248 mm de largo, 1.775 mm de ancho, 1.674 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.555 mm. Las llantas son de 18 pulgadas y la capacidad de baúl es de 306 litros.



En equipamiento, cuenta con aire acondicionado, sensores de estacionamiento con cámara de marcha atrás, sistema multimedia MyLink con display de siete pulgadas, techo solar, airbags frontales, laterales y de cortina, control de estabilidad y tracción, faros antiniebla, control de velocidad crucero, encendido automático de luces, volante multifunción, entre otros.

¿Cuánto sale este Chevrolet Tracker LTZ+ AWD? Según la publicación, esta unidad se encuentra en promoción, ya que el valor de 5.330.000 pesos fue rebajado a 4.050.000 pesos.

