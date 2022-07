El usado del día: Fiat Cronos Precision Pack Style "casi 0km"

Este martes te traemos como “usado del día” a uno de los modelos más populares de la Argentina de los últimos tiempos. Estamos hablando del Fiat Cronos, el sedán compacto producido en la planta cordobesa de Ferreyra y el auto más vendido de la Argentina. A pesar del contexto complicado donde el mercado automotor sufre la falta de stock y los sobreprecios están a la orden del día, la estrella de Stellantis sigue liderando.

El cuatro puertas nacional parecería consolidarse cada vez más en nuestro país y mes a mes comienza a escaparse de los demás modelos que batallan por el primer lugar en el ránking de los más vendidos.

En esta ocasión, la publicación seleccionada para hoy tiene como protagonista a un Fiat Cronos Precision 1.8 Pack Style 2022 de color blanco con apenas 1.023 kilómetros. Estamos frente a la versión más completa, sin contar la variante con caja automática.

Como bien indicamos en el párrafo anterior posee un motor 1.8 E-Torq de 130 CV y 18,6 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

En relación al equipamiento, posee control de estabilidad y tracción, dirección eléctrica, airbags frontales delanteros, bolsas de aire laterales, sensores de estacionamiento trasero, alarma perimetral, monitoreo de presión de neumáticos, espejos eléctricos, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas, llantas de aleación de 17 pulgadas, volante con regulación en altura y en profundidad, aire acondicionado con climatizador digital, asientos delanteros con ajuste manual, tapizados de cuero, cierre centralizado, plegado eléctrico de espejos exteriores, retrovisor interno con antiencandilamiento, faros rompeniebla delanteros, computadora de a bordo, sistema remoto para encendido de motor, cámara de marcha atrás, sensor de lluvia, sistema multimedia de siete pulgadas táctil con radio AM/FM – CD MP3, Bluetooth y USB, instrumental con display (siete pulgadas), indicador de frenado de emergencia, volante multifunción, entre lo más importante.

En dimensiones, tiene 4.364 mm de largo, 1.724 mm de ancho, 1.516 mm de altura, 2.521 mm de distancia entre ejes y 525 litros de capacidad de baúl. El tanque de combustible es de 48 litros, mientras que el peso total del sedán asciende a 1.225 kilos.

¿Cuánto sale este Fiat Cronos Precision Pack Style? Según la publicación, aquella persona que quiera acceder a esta unidad, deberá desembolsar 3.940.000 pesos. Con un catálogo bastante completo de imágenes, el vehículo parecería estar en óptimas condiciones, en especial por ser un “semi nuevo” de con poco más de 1.000 kilómetros.

Con dos juegos de llaves disponibles, el anunciante indica que este modelo pasó por 240 puntos de revisión.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.