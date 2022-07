El usado del día: Chevrolet Tracker 4x4 2017

Chevrolet fue una de las primeras marcas en responder frente a la creciente demanda de sport utilities compactos. Así nació Tracker en 2013, en un contexto donde Ford Ecosport y Renault Duster se disputaban el liderazgo del segmento. Con una rápida aceptación, el SUV de General Motors volvió a renovarse en 2017 como restyling de mitad de vida.

Para este domingo, en “el usado del día” te traemos justamente un Tracker de 2017 LTZ AWD + con transmisión automática de seis velocidades y tracción integral. De color blanco y 62.198 kilómetros se encuentra en excelente estado.

Procedente de México, posee un motor 1.8 litros con 140 CV y 178 Nm de torque. Entre los detalles de equipamiento se destacan algunas asistencias a la conducción como sistema de mantenimiento de carril, aviso de riesgo de colisión frontal, alerta de punto ciego, aviso de tráfico cruzado trasero.

También cuenta con seis airbags, llantas de 18 pulgadas, encendido sin llave, sensor de estacionamiento trasero con cámara de marcha atrás, techo solar eléctrico, faros LED, control de estabilidad y de tracción, pantalla táctil de siete pulgadas, entre otros.

¿Cuánto sale este Chevrolet Tracker 2017 LTZ AWD + AT? Según el anuncio, esta unidad se encuentra disponible a un valor de 5.400.000 pesos. Se aceptan diferentes modalidades de pago y financiamiento.





