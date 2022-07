El usado del día: inmaculada Ford Taunus GT sin restaurar

Para 1974, Ford expandía su catálogo de modelos en Argentina con el lanzamiento del Taunus, un sedán que se posicionaba como una oferta más pequeña frente a Fairlane y Falcon. Así fue como desde la marca lo denominaron “el chico de Ford”.

Un año después de su lanzamiento, vio la luz su versión coupé, una variante más deportiva con líneas más agresivas y aerodinámicas. Estamos hablando de la GT. Pasó el resto de la década del 70' con Taunus en Argentina con diferentes versiones, hasta la llegada de su restyling de mitad de vida en 1981, cuando recibió amplias modificaciones que lo acompañaron hasta el final de sus días en 1984. Ese año fue reemplazado por el Ford Sierra. Es importante recordar que estamos frente a modelos de fabricación nacional.

En línea con esta breve historia, para este sábado te traemos una coupé Taunus color rojo del año 1982, correspondiente a la variante GT (además de esta versión “a secas” hubo otras variantes coupé como la GT SP o la GT SP5) con 32.000 kilómetros y según revela el aviso, se encuentra sin restaurar.

En relación a la mecánica, tiene el recordado motor 2.3 con cuatro cilindros en línea con 122 HP y 193 Nm de torque, asociado a una transmisión manual al piso de cuatro velocidades. Los neumáticos eran 185 /70 R13 con llantas de aleación deportivas.

En dimensiones, tiene un largo de 4,40 m, ancho de 1,70 m, alto de 1,33 m y una distancia entre ejes de 2,57 m. El peso total es de 1.097 kilos. El tanque de combustible es de 54 litros.

¿Cuánto sale esta impecable coupé Taunus de 1982? Según la publicación, esta unidad se encuentra a un valor de 9.900 dólares.



AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.