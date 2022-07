El usado del día: Volkswagen Vento en óptimas condiciones

Los sedanes se encuentran en alerta debido al fuerte avance de los SUV en todos los segmento del mercado automotor argentino y regional. Sin embargo, mientras algunas marcas lamentablemente eliminan los cuatro puertas y los hatchbacks, distintos modelos se consolidan como uno de los favoritos y les hacen frente a los sport utilities.

Un caso claro de esto es el Volkswagen Vento, uno de los sedanes más elegidos de la automotriz alemana. Sucesor del Bora, tanto la generación actual, como la anterior, se consagraron en el país, aunque en el caso de la edición anterior contó con una mayor cantidad de versiones a lo largo de los años.

Para este jueves, en el usado del día te traemos un Vento 2017 de color gris con 70.600 kilómetros. Con un equipamiento completo y una motorización muy destacada en el segmento, estamos frente a la versión Highline. Como bien indica la publicación, ofrece diferentes formas de pago. Antes de eso, primero veamos los puntos más relevantes de este modelo.

Debajo del capó ofrece un propulsor 1.4 TSI (turboalimentado) de 150 CV y 255 nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague (DSG) de siete velocidades.

En dimensiones, posee 4.628 mm de largo, 1.778 mm de ancho, 1.453 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.651 mm. La capacidad de baúl es de 510 litros, mientras que el tanque de combustible es de 55 litros. El peso de este modelo es de 1.400 kilos. Los neumáticos son 205 / 55 R16, mientras que las cuatro ruedas cuentan con frenos a disco.

En equipamiento, cuenta con seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina), control de tracción, control de estabilidad, detector de fatiga, volante multifunción, tapizados de cuero, guantera refrigerada con luz, techo solar eléctrico, control de velocidad crucero, asistente de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de puto ciego, central multimedia compatible con Android Auto y Apple Car Play.

¿Cuánto sale este Volkswagen Vento Highline? Según la publicación, esta unidad se encuentra a un valor de 4.900.000 pesos. A continuación, observá todos los detalles.

