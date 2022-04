¿Cuánto cuesta hoy el primer Mustang a 58 años de su lanzamiento?

El primer Mustang fue comprado en 1964 por una joven maestra estadounidense de 22 años, Gail Wise, quien lo pagó 3.447 dólares y lo condujo con su marido Tom durante 15 años hasta que “dejó de funcionar” y quedó guardado en un garage 27 años. Luego le hicieron una restauración que lo “volvió a la vida” y hoy su dueña original no lo quiere vender.

Gail adquirió el Mustang Convertible el 15 de abril de 1964, justo dos días antes de que Lee Lacocca lo presentara de manera oficial en una conferencia de prensa realizada en Nueva York. Hoy el auto está valuado en unos 350 mil dólares, según refleja el sitio especializado Motor1 Argentina con información de Detroit Free Press.

Una historia muy particular

Gail Wise era una joven maestra de tercer grado que vivía con sus padres en Chicago y compartía un Ford rojo y negro de 1957 con su papá, pero consiguió un trabajo en los suburbios y precisaba desplazarse de manera autónoma, por eso fue que su madre accedió a prestarle un dinero para que pudiera comprarse su primer auto.

“Le dije al vendedor que quería un convertible, pero no tenía en el salón principal y me llevó a un cuarto trasero en el que había dos Mustang. Uno era de techo duro y ni se molestó en mostrármelo: sabía que el convertible era para mí”, le contó la dueña del Mustang histórico en una entrevista.

En la televisión había muchos anuncios de Mustang, pero no se veía nada del auto: solamente el logo en la parrilla y la campaña previa publicitaria era ultrasecreta. Sin embargo, Ford fue repartiendo distintos modelos del auto a lo largo de todo el país para que las concesionarias estuvieran preparadas para venderlo cuando se realizara el anuncio oficial.

“Era todo ultrasecreto y esto fue dos días antes del lanzamiento, pero sin embargo me vendieron el Mustang. Recuerdo salir manejando desde el showroom mientras todos me pedían que baje la velocidad. La gente estaba muy feliz y me daba su visto bueno por la compra, incluso la policía. Yo quería seguir manejando, pero mi casa estaba solamente a cinco kilómetros de la concesionaria”, rememoró la maestra.

Dos años más tarde Gail se casó con Tom y juntos formaron una familia: tuvieron cuatro hijos a los que llevaban en el Mustang a todos lados. En un momento el auto “dejó de funcionar” y fue puesto en un garage. La maestra quería venderlo o deshacerse de él, pero su marido se lo impidió: “Cuando me jubile, lo voy a restaurar”, le dijo.

Y Tom, un ingeniero eléctrico que sirvió en la Marina de los EEUU como submarinista en el Atlántico, cumplió su palabra: cuando se retiró comenzó a rastrear y compró poco a poco distintas partes del auto hasta que en el 2013 lo sometió a un proceso integral de restauración que dejó al Mustang “como nuevo” y le mantuvo su originalidad.

Fue en ese momento, cuando buscaba y revisaba en Internet, que había visto que un usuario se adjudicaba haber comprado el primer Mustang el 16 de abril, pero él se acordaba que su esposa Gail lo había comprado un día antes. Hoy este muscle-car de Ford ya tiene 58 años de vida y es uno de los autos más queridos en la historia el automóvil mundial.