Probamos el Corolla Cross, otro súper éxito de Toyota

Hace casi un año, Toyota anunciaba el lanzamiento de un SUV compacto (segmento C), con un nombre que apelaba a su vehículo más icónico: el Corolla. No es una locura que el novedoso nuevo SUV se llame Corolla Cross, ya que comparte plataforma con el sedán, pero ahí se acaba la relación. O no. Veamos.

Gracias a Toyota Yacopini, que nos prestó una de las unidades que tiene a disposición para alquiler a través de la interesante aplicación Kinto, pudimos conocer al detalle el Corolla Cross. Se trató de una versión 2.0 litros naftera de impresionantes 170 cv y 200 nm de torque, con caja CVT. La otra opción es una motorización híbrida con motor 1.8 litros de 16 válvulas y 122 cv.

El Corolla Cross le toca el corazón al toyotero. Tiene un diseño claramente con el ADN de la marca, con ciertos guiños a modelos más sofisticados (como la nueva Rav4), pero no deja de ser señorial, serio, casi aburrido, como los Toyota que se precien de ser.

Quien tiene un Corolla sin dudas desea un Corolla Cross. ¿Las razones? Suelen no ser racionales. Pero si analizamos el producto en sí, podemos afirmar que se trata de un típico SUV (o camioneta urbana) que ofrece lo que promete: diseño “aventurero”, excelente espacio interior, gran baúl, algo más de despeje al piso que un auto (como el Corolla) y, en este caso, un motor que lo mueve de manera sublime.

Poder no le falta, sino más bien que le sobra, al Corolla Cross 2.0. La caja CVT a su vez garantiza un confort de marcha impecable en ciudad y relajado en ruta. Asimismo, sus relaciones simuladas, hacen excelentemente bien su trabajo, al punto que cuando uno lo exige para un sobre paso, incluso simula rebajes, y le queda muy bien.

Hablando de para qué se pensó el Corolla Cross, claramente se siente muy cómodo en ciudad y en ruta, no así en caminos de tierra o ripio. Tiene cubiertas de asfalto, su despeje es apenas más alto que el de un auto y su planteo general no admite maltratos. Igual le dimos caña en algún sendero y se comportó correctamente pero no dan ganas de exigirlo, esa es la pura verdad.

Los materiales y terminaciones están acorde al segmento y a la producción Mercosur (viene importado de Brasil), no le sobra nada pero está bien planteado y nada hace ruido. A su vez, su equipamiento de confort es súper completo como también el de seguridad. En este link se pueden consultar las diferentes versiones con sus diferencias.

Quizás por todas estas cualidades, es que Corolla Cross, que compite hace un año en nuestro mercado, se posicionó bien frente al referente del segmento, el Jeep Compass, registrando buenos volúmenes de venta. Por ejemplo, en el 2021, se ubicó en el puesto 16 de ventas (4.629 unidades), incluso por sobre el mencionado Compass.

En conclusión, Corolla Cross es un interesante producto con perfil súper toyotero, es decir que enamorará a los amantes de la marca. Para los demás mortales, quizás, no seduzca por diseño, pero siempre un Toyota es respetable por imagen de marca, confiabilidad y, pequeño detalle, valor de reventa. Qué más se puede pedir.

Ficha técnica

Motor: naftero

Cilindrada: 2.0 litros

Potencia: 170 cv

Torque: 200 nm

Consumo mixto: 10 litros/100 Km

Precio de lista: entre 4.434.000 y 6.193.000 pesos.

Dónde encontrarlo: Toyota Yacopini