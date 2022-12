El usado del día: Volkswagen T-Cross Comfortline Plus

Volkswagen dio a conocer en 2016 en el Salón de Ginebra un prototipo de cómo sería el próximo SUV de la firma. Dos años después se lanzó en diferentes mercados del mundo como el europeo, africano, asiático y nuestra región.

Este martes te traemos un T-Cross Comfortline con 86.000 km propulsado por un 1.6 naftero de cuatro cilindros qué entrega una potencia de 110 CV y 155 Nm de torque, acoplado a una caja Tip-Tronic de seis velocidades.

En cuanto al confort, incluye asientos tapizados de tela, aire acondicionado, volante multifunción regulable en altura y profundidad, sensor y cámara de estacionamiento trasero, sistema multimedia con pantalla táctil de 6.5 pulgadas, computadora de a bordo I-System, entre otros detalles.

En seguridad, viene equipado con seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad con sistema de frenado de emergencia, asistente de arranque en pendientes, cinturones delanteros y traseros de tres puntos, entre otros elementos.

Las dimensiones del compacto son de 4,19 metros, 1,76 metros de ancho, 1,56 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,65 metros. Además, esta versión con llantas de aleación de 16 pulgadas tiene un baúl con capacidad de 420 litros.

¿Cuánto sale este Volkswagen T-Cross de 2019? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 5.830.000 de pesos.

