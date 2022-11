El usado del día: Un Citroën C3 con menos de 20.000 km

La primera generación del Citroën C3 se lanzó a la venta por primera vez en Francia en 2001 y rápidamente tuvo un impacto positivo en el cliente.

En la actualidad se encuentra en su tercera generación, aunque en esta ocasión te traemos una unidad que forma parte del restyling de la segunda generación.

Esta versión C3 VTi Feel es propulsado por un motor 1.6 de 115 CV y 152 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades.

En cuanto al confort, este modelo ofrece asientos tapizados de tela, computadora de abordo, sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, sistema de navegación GPS, climatizador automático, dirección asistida eléctrica variable, entre otros detalles.

En seguridad, viene equipado con airbags frontales para el conductor y acompañante, airbags laterales delanteros, frenos ABS con repartidor eléctrico de frenada, cinturones delanteros y traseros inerciales, sensores de estacionamiento traseros sonoro-visual, entre otros elementos.

Las dimensiones del vehículo son de 3,94 metros de largo, 1,72 metros de ancho, 1,52 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,46 metros.

¿Cuánto cuesta este Citroën C3 Feel de 2020? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 4.000.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.