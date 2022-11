Alerta en RAM por 280.000 camionetas que podrían prenderse fuego

Stellantis emitió un llamado de atención que obligaba a retirar del mercado unas 280.000 unidades de la pick up RAM con motor turbodiésel debido a un aparente riesgo de incendio.

La noticia trascendió en los medios masivos recientemente y todo indica que el aviso fue comunicado por la Administración Nacional de Tráfico en Carreteras, que reveló que hay unas 248.342 vehículos afectados en Estados Unidos y otros 17.420 en Canadá.

Hablamos de las versiones preparadas para trabajo pesado de la RAM, que se denominan 2500 y 3500. Estas variantes utilizan un motor Cummins 6.7 de seis cilindros, que aparentemente puede experimentar una “acumulación de presión y calor dentro de la transmisión”. Posteriormente, esto podría significar que el aceite de la caja salga despedido para entrar en contacto con otras partes del motor y de esa forma se causaría el fuego.

Así las cosas, se retiraron del mercado un total de 48.965 ejemplares de la RAM 3500 producidas entre el 18 de septiembre de 2019 y el 4 de noviembre de 2022 en Estados Unidos, junto a otras 199.377 unidades de RAM 2500 fabricadas entre el 4 de septiembre de 2019 y el 4 de noviembre de 2022.

Cabe destacar que Stellantis aseguró que los propietarios de las unidades afectadas pueden notar una luz indicadora en el tablero que de alguna manera anticipa el problema.

No obstante, se abrió una investigación sobre estos modelos en particular, luego de conocerse la posible falla. Según trascendió, la compañía tiene conocimiento de 16 informes y 16 reclamos de garantía, que estarían potencialmente relacionados a este incidente. Más allá de eso, por el momento no se conoció ningún problema relacionado a una víctima fatal o lesiones causadas por el fuego.