El usado del día: Chevrolet Tracker LTZ (Trax)

Producido en México, Chevrolet importó el Trax bajo el nombre de Tracker para plantarle cara a otras firmas en un segmento que comenzada a ser muy competitivo en la región: los SUV. El plan función, de tal manera que en 2022 comenzó su fabricación en la planta de Alvear (Argentina).

En esta oportunidad te traemos un Tracker LTZ de 2021 con 31.794 km. Cuenta con un motor 1.2 Turbo de tres cilindros en línea que entrega una potencia de 123 CV y 190 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

En cuanto al confort, ofrece asientos tapizados de cuero y tela con regulación de altura para el conductor, aire acondicionado, sistema multimedia Chevrolet MyLink con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple Car Play y Android Auto, WiFi en el vehículo con capacidad de hasta siete dispositivos conectados en simultáneo, sensor y cámara de estacionamiento trasero, entre otros detalles.

En materia de seguridad, la versión LTZ viene equipado con seis airbags, alarma antirrobo, alerta de punto ciego, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS, sistema inmovilizador de motor, entre otros elementos.

Las dimensiones del SUV son de 4,27 metros de largo, 2,04 metros de ancho, 1,62 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,57 metros. Además, el rodado es de 17 pulgadas y el baúl cuenta con una capacidad de 393 litros.

¿Cuánto sale este Chevrolet Tracker LTZ de 2021? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 7.290.000 de pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.