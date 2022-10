El usado del día: Chevrolet Tracker

La llegada del Chevrolet Tracker a la Argentina en 2013 fue uno de los grandes aciertos de GM de los últimos años. En poco tiempo consiguió un grupo de clientes muy fiel a la gama, plantándoles cara a sus principales competidores de Ford y Renault con sus EcoSport y Duster.

En menos de dos décadas en la región logró instalarse, por lo menos hasta ahora, de manera definitiva en un nicho que en su momento estaba en ascenso y hoy es uno de los más elegidos en el mundo, el de los sport utility.

En esta ocasión te traemos desde México un Chevrolet Tracker 1.8 Premier de 2019 con solo 42.000 kilómetros correspondiente a la tercera generación de la línea.

Esta variante base ofrece un motor aspirado 1.8 EcoTec de 140 CV y 178 Nm de torque, acompañado por una caja manual de cinco marchas y tracción delantera.

En cuanto a equipamiento, esta unidad trae aire acondicionado, computadora de abordo, pantalla táctil de 7 pulgadas con sistema OnStar compatible con Apple Car Play y Android Auto, encendido automático de luces, levanta vidrios eléctrico, llantas de aleación de 16 pulgadas, entre otros detalles.

En materia de seguridad incorpora airbag frontal y para el pasajero, airbags laterales y de cortina, alarma antirrobo, frenos ABS marcando una mejora con respecto a la anterior generación, control de estabilidad, cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura y con pretensionador, cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales, entre otros elementos.

¿Cuánto sale este Chevrolet Tracker Premier de 2019? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 5.460.000 de pesos.

