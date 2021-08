El usado del día: Volkswagen Amarok 2016 ¡con 17.000 km!

Para este viernes, vamos a recomendar, entre los mejores autos usados publicados en Napsix, una camioneta mediana de excelentes características pero por sobre todas las cosas, destacable por los poquísimos kilómetros que tiene.

Se trata de una Volkswagen Amarok modelo 2016, automática y con tracción 4x2. Tiene motor bi turbo diésel de 180 cv de potencia con apenas 17.000 kilómetros. Dice la descripción del aviso: “Vendo mi camioneta VW Amarok 2.0 TDi 180 HP bi turbo Trendline automática 2016 color gris plata metalizado. Está impecable, con sólo 17.000 Km reales de fábrica. Pintura original, manuales y duplicado de llave. Es el modelo que viene de con caja automática y secuencial de 8 velocidades, control de velocidad crucero, pantalla con interfaz multimedia, computadora de abordo, dirección asistida, aire acondicionado, llantas de aleación, levanta cristales en las 4 puertas, cierre centralizado con comando a distancia y accionamiento en rodaje, espejos retrovisores eléctricos, faros antiniebla delanteros, frenos a disco con sistema ABS, control de tracción, control de descenso en pendientes, anclajes ISOFIX, alarma antirrobo, sensores de estacionamiento y mucho más. Vehículo mendocino, titular, toda la documentación al día, listo para transferir”.

El precio de la Volkswagen Amarok es de 4.750.000 pesos. En este link se pueden ver el aviso original de Napsix donde hay más detalles, fotos y el contacto del propietario.

