El usado del día: Audi Q5 modelo 2018 ¡de otro planeta!

Hoy vamos a recomendar, entre los mejores autos usados publicados en Napsix, un SUV de lujo con agregados, dando como resultados un vehículo súper atractivo.

Estamos hablando de un Audi Q5, el SUV de la marca alemana para el segmento E (grande). En este caso se trata de un Q5 2.0 litros Triptronic Quattro de 252 cv de potencia. Dice la descripción del aviso: “Modelo 2018, 27 kilómetros. Opcionales de fábrica: sonido Bang & Olufsen con sub woofer incorporado, Head Up Display, llantas 20’, luces led matrix traseras y delanteras (secuenciales), interior Rock Gray. Adicionales: programación motor y caja Stage 2 Unitronic, tratamiento cerámico realizado en marzo del 2021. Valor permuta U$D 63.000. Recibo únicamente Amarok Extreme V6 o BMW 240M”.

El precio del Audi Q5 es de 60.000 dólares. En este link se puede consultar el aviso original de Napsix donde hay más fotos, detalles y el contacto del propietario.

