El usado del día: Peugeot Partner Patagónica ¡con 8.000 kilómetros!

Esta recomendación tiene que ver con dos cosas: por un lado el estado el vehículo y por otro la alte demanda de este tipo de utilitarios que ya hace tiempo dejaron de ser sólo para trabajo.

Es por esto que recomendamos, entre los mejores autos usados publicados en Napsix, esta Peugeot Partner Paregónica 2019 con increíbles 8.000 kilómetros. Tiene motor HDI 1.9 litros, turbo de 92 cv de potencia. La descripción del aviso dice: “Estado excelente, uso particular (no usada para trabajar). Tiene 8.000 kilómetros. Patentes al día. Cubiertas Goodyear 185/65/14. Muy económica en consumo. Tablero digital con indicador de marcha para ahorro de combustible. Computadora de abordo”.

El precio de la Peugeot Partner es de 1.700.000 pesos. En este link se pueden ver más detalles, fotos y el contacto del vendedor.

AVISO LEGAL

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de napsix.com, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”. La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”.