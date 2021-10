Se Inauguró la primera tienda E-Parts en Mendoza de la mano de Grupo Cervantes

E-Parts brinda una amplia oferta de autopartes y accesorios para el automotor, así como un amplio surtido de herramientas, todo en un mismo lugar. Tanto profesionales del mantenimiento, como hobbistas y usuarios particulares descubrirán una nueva experiencia de compra en la que podrán encontrar todas las posibles soluciones en movilidad y dejarse tentar por distintos productos que actualmente exceden el rubro de las autopartes. La red cuenta con el respaldo de las más prestigiosas marcas del mercado para ofrecer a sus clientes la garantía de confianza que merecen y un equipo de ventas altamente calificado para brindar su acompañamiento en todo el proceso de compra.

En el nuevo Showroom ubicado en las renovadas instalaciones de Cervantes Gas, se puede encontrar una oferta de productos inédita, compuesta por:

Repuestos para el automotor de marcas líderes a nivel mundial.

de marcas líderes a nivel mundial. Lubricantes , grasas y aditivos y una amplia oferta de filtros para el vehículo.

, grasas y aditivos y una amplia oferta de filtros para el vehículo. Cosmética automotriz para la limpieza y el cuidado del auto.

para la limpieza y el cuidado del auto. Accesorios electrónicos y equipamientos de audio.

electrónicos y equipamientos de audio. Herramientas para hogar y jardín, además de un surtido de herramientas y equipos para todo tipo de necesidades profesionales.

La red ya cuenta con 5 tiendas en todo el país y continúa en su proceso de desarrollo y crecimiento para llegar a nuevos puntos estratégicos del país. En el mes de julio se inauguró la primera tienda de la red en AMBA "Repuestos Gral. Paz", ubicado en la Av. Gral. Paz y Av. Constituyentes, y se esperan 3 nuevas aperturas antes de finalizar el 2021.

¡Visitá E-Parts Grupo Cervantes, en Cervantes 1317 de Godoy Cruz y conocé esta nueva propuesta que llega a Mendoza!

Hugo Lamy, Presidente de Grupo Cervantes y el equipo de ventas de la nueva tienda, junto a Juan María Sanchez - Gerente de la Red E-Parts

E-Parts es la transformación hacia un nuevo formato de negocio

La premisa de la Red no es reemplazar la propuesta de la casa de repuestos tradicional. El desafío es acompañar a la casa de repuestos actual en la construcción de una propuesta integral, que le permita contar con una oferta más amplia de productos y servicios, generándole un valor agregado y la posibilidad de ofrecer una experiencia de compra superadora. E-Parts tiene el enorme beneficio de ser consecuencia de una alianza estratégica de tres empresas referentes y de gran expertise en el abastecimiento a tiendas de autopartes como son Grupo Etman, Grupo Cromosol y Supply Parts. Para ampliar esta oferta inédita desde el surtido, sumamos los portafolios de Bulonfer en Herramientas y Distrimar con accesorios electrónicos y equipamiento de audio.



“Estamos muy contentos con el arribo de la red a Mendoza junto a Grupo Cervantes. Sabemos que nuestra propuesta será muy aceptada entre los amigos mendocinos, quienes encontrarán en E-Parts una muy buena opción de compra. Aprovechamos esta oportunidad para invitar también a toda casa de autopartes y accesorios que se encuentre en territorio argentino a convertirse en una tienda E-Parts, como también a aquellos inversores que quieran sumarse a este mercado. Encontrarán un equipo que les brindará todo el Know How en marketing, ventas y logística.” Comentó Juan María Sanchez, Gerente de la Red E-Parts.





Para más información visitanos en www.e-parts.com.ar o hacenos llegar tu consulta haciendo CLICK ACÁ