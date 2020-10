¿Cuánto cuestan hoy las camionetas más vendidas del mercado argentino?

Las camionetas medianas, como ya hemos repasado numerosas veces en este espacio, son muy requeridas por usuarios de diferente tipo. Hay quienes las usan para trabajar (cuyo fin es ese, justamente), pero muchos las utilizan como auto o con fines recreativos.

Con todo, siempre las camionetas están en los primeros puestos de las listas de vehículos más vendidos en el país, más allá de su precio o su utilización. Este es el top 10 de vehículos de cualquier tipo más vendidos en setiembre pasado:

1) Fiat Cronos 2.357 unidades

2) Toyota Hilux 1.966

3) Volkswagen Gol Trend 1.598

4) Volkswagen Amarok 1.528

5) Ford Ranger 1.281

6) Ford Ka 1.277

7) Chevrolet Onix 1.257

8) Toyota Etios 1.240

9) Peugeot 208 1.147

10) Volkswagen T-Cross 896

Como se ve, de los 10, tres son chatas medianas, que, además se fabrican en el país. Y como dato interesante, en el top 10 de vehículos comerciales más vendidos, hay 6 de fabricación nacional.

Pero la idea hoy es poner el ojo en el valor de los 10 vehículos comerciales livianos más vendidos en Argentina en setiembre. Citaremos precio de la versión entrada de gama y del tope de gama, siempre en relación a los valores de lista. A saber:

1) Toyota Hilux: entre 1.817.200 y 3.619.100 pesos (no incluye versión GR Sport).

2) Volkswagen Amarok: entre 2.077.600 y 4.696.300 pesos.

3) Ford Ranger: entre 1.960.000 y 3.742.000 pesos (no incluye la versión Raptor).

4) Fiat Toro: entre 1.674.200 y 2.503.300 pesos.

5) Renault Duster Oroch: entre 1.439.100 y 1.716.100 pesos.

6) Renault Kangoo II: entre 1.310.200 y 1.834.600 pesos (no incluye la versión ZE).

7) Fiat Strada: entre 1.069.500 y 1.447.500 pesos.

8) Chevrolet S10: entre 2.007.900 y 3.655.900 pesos.

9) Nissan Frontier: entre 2.157.200 y 3.783.900 pesos.

10) Peugeot Partner: entre 1.117.000 y 1.717.000 pesos.